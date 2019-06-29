Abdullah Gül Saadet Partisi'nin etkinliğine katıldı

Dünyanın en büyük 20 ülke ekonomisinin yer aldığı G-20 Zirvesi bu yıl Japonya Osaka'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa katılarak ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Putin gibi liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Erdoğan, görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında dünya ve ülke gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan G-20’de açıklamalarda bulunurken, 0,55 Saadet de İstanbul’da D-8 Zirvesi düzenledi.

Ülke temsilcileri katıldı

1997 yılında Milli Görüş’ün efsane lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın önderliğinde kurulan D-8 Zirvesi’nin bu yıl 22. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da bir program düzenledi. Saadet Partisi'nin organize ettiği programa; İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dan temsilciler katıldı.

Abdullah Gül: Birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor

Öte yandan programa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Gül, programın düzenlendiği Çırağan Sarayı'nın girişinde alkışlarla karşılandı.

Gül toplantıda şunları söyledi:

“Başta D-8 ülkeleri olmak üzere, bütün İslam ülkeleri kendi problemlerimizi çözmek için birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Bütün enerjimizi ülkelerin kalkınmasına ve insanların mutluluğuna hizmet edecek sistemleri kurmak için kullanmamız gerekiyor.”