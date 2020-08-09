Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sonrası neler yaşanabileceğine ilişkin tahminlerde bulundu.

Abdullah Çiftçi, üst aklın dünya düzenine değiştirme için yola çıktığını ve planın uzun vadeli olduğunu söyledi.

Haber Global'de Başka Açıdan programına katılan Abdullah Çiftçi, dünya düzeninin tam anlamıyla değişeceğini tarih için 2045'i işaret ederek, "Sistem değişikliği için sahaya çıkanlar başka şeyleri getirecekler. Bu oyunun devamını oynayacaklar. Birinci şey korku ve moralsizleştirme. İkincisi istikrarsızlaştırma, üçüncüsü ise kriz. Son basamak ise normalleşme. Verdikleri tarih ise 2045'tir. Yeni dünya düzeni için bu tarih verildi. Burada bizim dikkatli olmamız lazım. Bunu planlayan üst akıl bizden gerçekten akıllı değiller" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Kaan Sarıaydın ise, "Gıda ve su savaşı bu dönemin konusu değil. Türkiye'de bu tarz olaylar yaşanmayacak. Pandemi süresince en olumlu konuşan bendim. Korkular kurgudur. Şu an 3. Dünya Savaşı içesirindeyiz. İlki koronavirüs oldu. Diğeri ekonomik savaştır. O da şu an zaten yaşanıyor. Petrol çöküşe başladı Suudi Arabistan, BAE ve Rusya çok zorlanacak. 2025'e kadar artık bütün ülkeler artık dizel araç üretmeyecek. Dolar arkasında petrol olmayınca çökecek" dedi.