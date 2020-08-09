  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek

Stratejist Abdullah Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sonrası yeni dünya düzenine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 12:17:00 -
Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sonrası neler yaşanabileceğine ilişkin tahminlerde bulundu.

Abdullah Çiftçi, üst aklın dünya düzenine değiştirme için yola çıktığını ve planın uzun vadeli olduğunu söyledi.

Haber Global'de Başka Açıdan programına katılan Abdullah Çiftçi, dünya düzeninin tam anlamıyla değişeceğini tarih için 2045'i işaret ederek, "Sistem değişikliği için sahaya çıkanlar başka şeyleri getirecekler. Bu oyunun devamını oynayacaklar. Birinci şey korku ve moralsizleştirme. İkincisi istikrarsızlaştırma, üçüncüsü ise kriz. Son basamak ise normalleşme. Verdikleri tarih ise 2045'tir. Yeni dünya düzeni için bu tarih verildi. Burada bizim dikkatli olmamız lazım. Bunu planlayan üst akıl bizden gerçekten akıllı değiller" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Kaan Sarıaydın ise, "Gıda ve su savaşı bu dönemin konusu değil. Türkiye'de bu tarz olaylar yaşanmayacak. Pandemi süresince en olumlu konuşan bendim. Korkular kurgudur. Şu an 3. Dünya Savaşı içesirindeyiz. İlki koronavirüs oldu. Diğeri ekonomik savaştır. O da şu an zaten yaşanıyor. Petrol çöküşe başladı Suudi Arabistan, BAE ve Rusya çok zorlanacak. 2025'e kadar artık bütün ülkeler artık dizel araç üretmeyecek. Dolar arkasında petrol olmayınca çökecek" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji il il uyardı
Aktüel

Meteoroloji il il uyardı

Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Denizli, Uşak ve Burdur çevre..
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde alkollü sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de öldü
İran: O ülke gizli faaliyet yürütüyor
Dünya

İran: O ülke gizli faaliyet yürütüyor

İran, nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılan "sarı pastanın" işlenmesi için gizli tesis kurduğu iddia edilen Suudi Arabistan'a, nüklee..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı