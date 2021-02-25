Abdullah Ağar, Ermenistan'daki darbe girişiminin arkasındaki ülkeyi açıkladı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan geçtiğimiz aylarda kendisine yönelik istifa çağrıları ve sokak olaylarıyla karşılaşmış, Karabağ yenilgisinin faturasıyla yüzleşmek durumunda kalmıştı. özellikle tarihi hezimet sonrasında halkın büyük tepkisiyle karşılaşan Ermenistan Başbakanı, istifa taleplerini göz ardı ederek görevine devam etme kararı almıştı.

Paşinyan'a bu sefer de istifa çağrısı ordudan geldi. Ermenistan Başbakanı kendisine darbe girişimi başlatıldığına yönelik açıklama yaparak halkı sokağa çağırdı. Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'da yaşanan darbe depremini değerlendirdi.

Haber7'nin haberine göre, Abdullah Ağar darbe konusuna İskender füzeleri hakkında Paşinyan'ın yaptığı açıklamaların sebebiyet verdiğini söyledi.

"İskender füzeleri Ermenistan'ı vurdu"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisine yönelik istifa çağrılarını darbe girişimi olarak adlandırırken, halkı sokağa çıkma ve darbeye karşı durma mesajları verdi. Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar Ermenistan'da yaşanan darbe girişimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Ermeni Başbakan'ın Rusya'nın balistik füzeleri İskender'ler hakkında yaptığı açıklamaların Rusya tarafından hoş karşılanmadığı ve sonuç olarak böyle bir gelişmenin yaşandığını belirtti:

"İskender füzeleri Azerbaycan'ı vuramadı ama Ermenistan'ı vurdu. Kavga buradan çıktı. Paşinyan "İskender füzeleri yüzde 10 isabetli, patladı, patlamadı, ihtiyacımız olduğu zaman işe yaramadı" gibi açıklamasını yaptıktan sonra Rusya bu durumdan rahatsız oldu. Paşinyan'ın istifası istendi. O da son derece büyük bir kurnazlık ile bunu bir darbe olarak lanse edip, halkı sokağa çağırdı. Ordu üzerinde hakimiyeti perçinleme hamlesi uyguladı. Ancak bu noktada belirleyici unsur Rusya olacak."

Uluslararası girişimler ve olası müdahale

Ermenistan'da meydana gelen darbe girişimine ilişkin diğer ülkelerden bir adım gelip gelmeyeceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ağar, özellikle ABD ve Fransa'nın bölgedeki nüfuzunu korumak için hamle yapabileceğini ancak bu safhada Rusya'nın buna izin vermeyeceğini ifade etti:

"Rusya'nın bu hamlesine karşılık olarak uluslararası adımlar söz konusu olabilir, ancak şu safhada bunu konuşmak henüz erken. Rusya yüzünden konuya müdahil olunmak istenebilir ancak bire bir direkt olarak etki edemezler. Özellikle Rusya'nın tercihini etkilemeye çalışabilirler. Amerika ve Fransa müdahalesi gelişebilir fakat buna Rusya izin vermez. Paşinyan böyle bir hata yapmaya kalkarsa zaten Moskova Paşinyan'ın kellesini alır."

"Bir kez daha söylüyorum"

Abdullah Ağar, değerlendirmesinin en başında söylediği ifadeleri tekrar ederek, bu darbeye Başbakan Paşinyan'ın İskender füzeleri hakkında söylediği sözlerin sebebiyet verdiğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Sonuç olarak bir kez daha söylüyorum İskenderler Azerbaycan'ı vuramadı ancak Ermenistan'ı, Paşinyan'ı vurdu..."