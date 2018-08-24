Abdülhamid Han’ın hastanesi ilgi bekliyor
Hadımköy’de II. Abdülhamid döneminde 1887 yılında temeli atılarak 1891 yılında tamamlanan hastane, ilgisizlikten uyuşturucu bağımlılarının mekânı haline geldi.24 Ağustos 2018 Cuma 10:26
EKONOMİ SERVİSİ
Hadımköy Hastane Mahallesi Muhtarı Onur Fırıncı, mahallenin isminin de bu tarihi binadan geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:
“Askeri hastanede o yıllarda yapılan savaşlarda yaralanan askerler, tedavi görüyordu. Daha sonra bu hastanede Hadımköy halkı da tedavi edilmeye başlandı. 2012 yılında asker bu bölgeden ayrıldı. Şimdi ise terk edilmiş vaziyette bakımsızlıktan dökülüyor. Uyuşturucu kullananların uğradığı bir yer durumuna geldi. Tarihi bir bina, tarihi bir yer, çok güzel bir yer ama bakımsızlıktan şu an dökülüyor.”
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