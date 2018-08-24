Abdülhamid Han’ın hastanesi ilgi bekliyor

EKONOMİ SERVİSİ

Hadımköy Hastane Mahallesi Muhtarı Onur Fırıncı, mahallenin isminin de bu tarihi binadan geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Askeri hastanede o yıllarda yapılan savaşlarda yaralanan askerler, tedavi görüyordu. Daha sonra bu hastanede Hadımköy halkı da tedavi edilmeye başlandı. 2012 yılında asker bu bölgeden ayrıldı. Şimdi ise terk edilmiş vaziyette bakımsızlıktan dökülüyor. Uyuşturucu kullananların uğradığı bir yer durumuna geldi. Tarihi bir bina, tarihi bir yer, çok güzel bir yer ama bakımsızlıktan şu an dökülüyor.”