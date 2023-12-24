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Gündem ABD'nin Türkiye'ye taziye mesajı çıldırttı! Erdoğan'ın başdanışmanı ateş püskürdü
Gündem

ABD'nin Türkiye'ye taziye mesajı çıldırttı! Erdoğan'ın başdanışmanı ateş püskürdü

Yeniakit Publisher
2023-12-24 19:24:00 - 2023-12-24 19:44:32
ABD'nin Türkiye'ye taziye mesajı çıldırttı! Erdoğan'ın başdanışmanı ateş püskürdü

Türkiye şehitlerine ağlarken, terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan ABD Türkiye için bir taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Cemil Ertem, ABD Büyükelçiliği'nin paylaşımına sert çıktı.

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 günde 12 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken; Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, 12 şehit askerimiz için taziye mesajı paylaştı.

Şehitlerimiz için taziye mesajı

Büyükelçiliğin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

ABD'ye sert tepki: Alçak, soykırımcı devlet!

ABD Büyükelçiliği'nin taziye mesajına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki geldi. PKK terör örgütünün ABD'nin maşası olduğunu söyleyen Ertem, "Alçak, soykırımcı devlet ABD, kucağında beslediğin terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? Mehmetçiğin de, Gazzeli çocukların da hesabını vereceksin!!!" ifadelerini kullandı.


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ABD'den terör örgütü PKK'ya maddi destek

ABD'de Temsilciler Meclisi 886 milyar dolarlık 2024 mali yılı savunma bütçesini onaylayarak imzalaması için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdi. ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı için 118 hayır oyuna karşılık 310 evet oyu kullanıldı. Oylamada, 73 Cumhuriyetçi ve 45 Demokrat üye savunma bütçesine destek vermedi.

Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinin kısa sürede Biden tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.2023 bütçesine kıyasla yaklaşık 28 milyar dolarlık artışla 2024 mali yılı için 886 milyar dolara çıkarılan savunma bütçesinde bu yıl da Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK unsurlarına "DEAŞ'a karşı mücadele" başlığı altında kaynak sağlanıyor.

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