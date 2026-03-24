İran terör saldırılarına direniyor! CENTCOM vurdukları hedef sayısını açıkladı Irak'ta hava saldırı! 2 Haşdi Şabi komutanı öldürüldü Akaryakıta dev bir zam daha: Motorinin litresi 80 liraya dayandı Irak'tan NATO açıklaması! Neden çekildikleri belli oldu Suudi petrol devi duyurdu! Hürmüz'deki krizin ardından kritik hamle Siyonistlerin terör saldırısı sürüyor! Tahran'da şiddetli patlamalar oldu Pakistan Dışişleri: ABD heyeti, İran görüşmeleri için birkaç gün içinde ülkeye gelecek İran bir kez daha İsrail'in Dimona kentini vurdu Suriye'de neler oluyor? Füze saldırısı düzenlendi Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
ABD'li Demokrat Senatör herkesin bildiği gerçeği bir kez daha dünyaya ilan etti Yalancı Trump!
Trump'ın, İran'ın ABD ile görüştüğü ve taleplerini kabul etmeye hazır olduğu yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savunan ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, "Onun yalan söylediğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle görüşmeler yapıldığı yönündeki açıklamalarının "yalan" olduğunu öne sürdü.

Van Hollen, CNN'e yaptığı açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın, İran'ın ABD ile görüştüğü ve taleplerini kabul etmeye hazır olduğu yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Van Hollen, "Onun yalan söylediğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Van Hollen, Trump'ın İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehdidine de değinerek, söz konusu adımın "uluslararası hukuka aykırı" olabileceğini söyledi.

Bu durumun "potansiyel savaş suçu" teşkil edebileceği değerlendirmesi yapan Van Hollen, "savaş suçu işleyenleri sorumlu tutacak sistemlere" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Dün, Trump, İran ile "çok iyi" ve "verimli" görüşmeler yapıldığını belirterek, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 5 gün ara verileceğini duyurmuştu.

Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

İranlı yetkililerle görüşüldüğünü söyleyen Trump, söz konusu kişilerin kimliğini açıklamamıştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump'ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasını reddetmişti.

