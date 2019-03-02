AB’den “Türkiye’nin Öncü Kadınları” kampanyası

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2019 Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Avrupa Birliği’nin toplumsal cinsiyet eşitliğine desteğini teyit etmek üzere kendi alanlarında ve toplumda öncü konumdaki Türk kadınlarını anlatan bir illüstrasyon sergisi hazırladı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2019 Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle “Türkiye’nin Öncü Kadınları” başlıklı bir sergi hazırladı. Türkiye’nin, topluma ve toplumsal cinsiyet anlayışına katkıda bulunmuş öncü kadınlarını tanıtıldığı sergi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun, Türkiye’deki güçlü kadın şahsiyetleri tanıtmayı amaçlayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kampanyası’nın bir parçasını oluşturuyor. Ankara’daki Polonya Büyükelçiliğinin ev sahipliği yaptığı serginin açılış töreninde konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Polonya Büyükelçiliğine ev sahipliği için teşekkür ederek, "Büyükelçilik etrafındaki demir parmaklıkları, çiti kullanmamıza izin verdiler. Çok fazla bilinmeyen ama Türkiye’de önemli etkileri olmuş 20 tane kadın var bu seride. Hem siyaset alanında spor alanında kültür bilim alanında çeşitli alanlarda çok başarılı olmuş kadınlar. Hikayelerini okuduğunuz zaman sadece Türkiye’deki yaşamı ve toplumu değil tüm Avrupayı hatta dünyayı da etkilediklerini görüyorsunuz. Hitit tabletlerinin çevrilmesi buna bir örnek olabilir” ifadelerini kullandı.

"Sadece 8 Mart’ta bahsetmemek lazım kadınlarla ilgili sorunlardan"

“Biz 10 yıldan fazla bir süredir Türkiye’de kadınlarla ilgili çalışmalara destek veriyoruz” diyen Berger, şunları kaydetti:

“Halihazırda Türkiye’de zaten kadınlarla ilgili çok iyi bir mevzuat var. Bu mevzuatın uygulanması, hayata geçirilmesi, kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmesi, siyasete katılımının arttırılması birçok alana katılımın artırılması yönünde desteklerimiz, çalışmalarımız var. Aynı zamanda kadına yönelik şiddetle ilgili girişimlerimizde var.Bunun yanında eşit işe eşit ücret kadın erkek arasındaki kazanç farkını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımız var. Bunlar sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da sorun olan konular ve hem komisyon hem de üye ülkeler bu sorunu çözmek için çalışmalar yapıyorlar. Sadece 8 Mart’ta bahsetmemek lazım kadınlarla ilgili sorunlardan. O yüzden biz 2 Mart gününü seçtik bu etkinlik için ama çeşitli etkinlikleri tüm yıla yayacağız. Sadece 8 Mart’la sınırlı olmayacak etkinliklerimiz ve sadece kadınlarla da sınırlı olmayacak.”

Programda kadın büyükelçilerin de yer aldığını söyleyen Berger, "Birçok kadın büyükelçimiz var. Burada bulunanlardan daha fazlası var. Buda diplomatik alanda kadınların gerçekten iyi kariyerler geliştirebildiklerini gösteriyor. AB Delegasyonunda da kadın oranı yüzde 60’ın üzerinde. Bu da o çok meşhur cam tavanın kırılabileceğinin bir göstergesi" dedi.

Programa ayrıca Polonya’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Rokicki, Estonya’nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet katıldı.

Farklı mesleklerden 20 Türk kadın seçildi

Tarih boyunca sosyal, ekonomik ve bilimsel alanlara önemli katkılarda bulunmak için pek çok güçlüğü aşan kadınlar hep var olmuştur. Ne var ki bu kadınların öykülerinin çoğu pek de bilinmez. Avrupa Birliği Delegasyonu bir dizi illüstrasyon ve sergi yoluyla kadınların öykülerinin tanınmasına ve popülerlik kazanmasına katkıda bulunacaktır. Bu içerikten hareketle “Türkiye’nin Öncü Kadınları” serisi, Türk kadınının topluma sağladığı tarihi katkılar hakkında farkındalık oluşturmayı ve Türkiye’deki önde gelen profesyonel kadınlarının temsil edileceği bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Sergi bugünden itibaren bir ay boyunca Ankara’daki Polonya Büyükelçiliğinin duvarlarında görülebilecek. Kampanyada yer alan şahsiyetler ayrıca bazı reklam panolarında ve Avrupa Birliği Delegasyonunun sosyal medyasında yer alacak. Türk kadınları arasında dikkat çeken örnek bir grubun oluşturulması amacıyla farklı mesleklerden yirmi kadın seçildi. Listede Semiha Es, Müfide İlhan, Samiye Cahid Morkaya, Halet Çambel, Remziye Hisar, Dilhan Eryurt, Bediha Muvahhit, Azra Erhat, Nüshet Gökdoğan, Fatma Aliye Topuz, Nezihe Muhiddin, Mualla Eyüboğlu, Semiha Berksoy, Sabiha Rıfat Gürayman, Selma Rıza Feraceli, Gül Esin, Suat Berk, Safiye Ali, İoanna Kuçuradi ve Leyla Ağaçkoparan yer alıyor.