AB'den Londra'ya suçlama

Münübe Yılmaz

AB, Londra'yı Brexit sonrası müzakereleri ihmal ettiği gerekçesi ile suçladı. Zamanla yarışılmasına rağmen Londra'nın çok yavaş hareket ettiğini kaydeden AB'nin başmüzakerecisi Michael Barnier, Londra ile yapılan görüşmelerde bir mesafe kaydedilemediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında, yolları ayırdıktan sonra ilişkilerin nasıl şekilleneceğine dair görüşmelerin ikinci turu için videokonferans yoluyla İngiliz yetkililer ile biraraya gelen Barnier, "Maalesef bir mesafe kaydedilemedi" diyerek müzakerelerin hayal kırıklığı yarattığını bildirdi. Boris Johnson hükümetinin, Brexit ile ilgili tüm hususların dar bir zaman diliminde sonuca bağlanmasını gerektiğini vurgulayan Barnier, "Birleşik Krallık ilerlemek için bir çaba göstermezken, bu kadar önemli görüşmeler için çok sıkı bir zaman dilimini de dayatamaz, geçiş sürecinin ertelenmesine karşı duramaz." dedi. AB'den 31 Ocak'ta resmen ayrılan Birleşik Krallık'ın 31 Aralık'ta son bulacak geçiş sürecini uzatabilmek için Haziran'a kadar vakti var. Fakat Londra, daha önce iki kez ertelenen Brexit'in tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için herhangi bir ertelemeye yanaşmadı.