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AB'den İran'la ticaret mekanizmasına destek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini:- "Almanya, Fransa ve İngiltere, INSTEX adında özel amaçlı bir araç kurdu"- "Bu mekanizmanın İran nükleer anlaşmasının uygulanması için gerekli olduğunu düşünüyorum"

31 Ocak 2019 Perşembe 23:10
AB'den İran'la ticaret mekanizmasına destek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi öngören özel amaçlı ticari mekanizma kurmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Mogherini, AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Gymnich Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran yaptırımlarını bertaraf etmeyi öngören özel amaçlı ticari mekanizmanın bugün kurulduğuna dikkati çeken Mogherini, "Almanya, Fransa ve İngiltere, INSTEX adında özel amaçlı bir araç kurdu. Bu benim açımdan güzel bir haber. Bunu kurmaları olumlu bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

INSTEX'in ekonomik aktörlere İran'la meşru biçimde ticaret yapmak için gerekli çerçeveyi sağlayacağına işaret eden Mogherini, "Bu mekanizmanın İran nükleer anlaşmasının uygulanması için gerekli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Mogherini, mekanizmanın en kısa sürede faal hale gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, INSTEX'in Paris merkezli olması, Alman bir bankacı tarafından yönetilmesi, İngiliz bir diplomatın ise kurumun denetim kurulunun başında yer alması dikkat çekiyor.

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının yeniden hayata geçirileceğini duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran yaptırımlarını, 5 Kasım’dan itibaren yeniden uygulamaya koymuştu.


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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 23:10
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