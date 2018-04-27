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AB'den Galatasaray'a teşekkür mektubu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e Suriyeli çocuklar adına yapılan organizaasyon nedeniyle teşekkür mektubu gönderdi.

27 Nisan 2018 Cuma 20:43
AB'den Galatasaray'a teşekkür mektubu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Berger'in mektubunda Galatasaray'ın misafirperverliğine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

'İŞ BİRLİĞİMİZİN DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM'

"Suriyeli çocuklar için 16-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen etkinliklerdeki emeğiniz ve doğrudan ilginiz için size teşekkür etmek istiyorum. İş birliğiniz ve olağanüstü çabalarınız sayesinde sığınmacılar için dayanışma oluşturduk. Galatasaray Kulübü tarafından gösterilen misafirperverlik ve profesyonellik için müteşekkirim. Size katkılarınızdan dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyor, yeni iş birliklerimizin gelecekte de devam etmesini diliyorum."

ÇOCUKLAR STATTAN MAÇ İZLEMİŞLERDİ

Galatasaray Kulübü, AB Türkiye Delegasyonu ve Türk Kızılayı, 16 ve 18 Nisan'da düzenlenen etkinliklerle Türk ve Suriyeli çocuklara sürpriz hazırlamıştı. Düzenlenen ilk organizasyonda, 12 sığınmacı çocuk, Galatasaray'ın antrenmanında futbolcularla bir araya gelmişti. Sığınmacı çocuklar, Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçını da statta izlemişti.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 20:43
  1. Galatasaray
  2. Avrupa Birliği
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