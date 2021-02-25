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Gündem ABD'den tarihi YPG itirafı: Hata yaptık
Gündem

ABD'den tarihi YPG itirafı: Hata yaptık

ABD'li emekli Korgeneral Ben Hodges, terör örgütü PKK/YPG'ye silah vermelerinin büyük bir hata olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 12:29:00 -
ABD'den tarihi YPG itirafı: Hata yaptık

2014-2018 yılları arasında Amerika'nın Avrupa Kuvvetleri Komutanlığını yapan Emekli Korgeneral Ben Hodges, tarihi bir itirafta bulundu. Türkiye-Amerika ilişkilerini değerlendiren Hodges, "Terör örgütü YPG'ye silah vermemiz hataydı" değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hodges, "Bence geçmişte YPG'ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir karardı. YPG DEAŞ ile savaşan en etkili güç olarak kabul ediliyordu. Ama şimdi bakınca bunun bir hata olduğunu Türkiye ile ilişkilere verdiği zarardan anlıyoruz. Umarım yeni hükümet bu politikayı gözden geçirip DEAŞ'e karşı yeni bir çözüm getirir." diye konuştu.

"ABD Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye yoğunlaşmalı"

"Amerika'nın YPG'ye silah vermenin Ankara ve Türkiye'nin genelinde nasıl algılandığına daha çok hassasiyet göstermesi gerek." diyen Hodges sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bu bir hataydı. Bu hatayı düzeltebiliriz. YPG ile geçici bir ilişki yerine Türkiye ile ittifakımızı korumaya odaklanmalıyız."

 

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