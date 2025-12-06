ABD'den Lübnan'a 90,5 milyon dolarlık askeri araç satışına onay
ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a 90,5 milyon dolar değerinde orta sınıf taktik araçların ve ilgili ekipmanların olası satışına onay verdi. Satışın, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele kapasitesini artırarak, ülkenin Orta Doğu'daki siyasi istikrarını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Lübnan'a yönelik olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.
ABD’DEN LÜBNAN’A ORTA SINIF TAKTİK ARAÇ SATIŞI İÇİN ONAY
DSCA'nın açıklamasına göre, 90,5 milyon dolar değerindeki orta sınıf taktik araçlar ve ilgili ekipmanların satışı onaylandı. Bu satışın, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği vurgulandı.
Açıklamada, söz konusu satışın Lübnan için önemi şu ifadelerle kaydedildi:
-
Satış, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut ve gelecekteki tehditlerle mücadele kapasitesini artıracak.
-
Terörle mücadele önlemlerini etkin şekilde uygulayabilmesini sağlayacak.
-
Lübnan'ı Orta Doğu'da "siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir ortak" olarak güçlendirecek.
