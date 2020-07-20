ABD'den Kadirov kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov'u 'insan hakları ihlallerine karışan' kişilerin yer aldığı kara listeye dahil edildiğini duyurdu.

Basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kadirov'un kara listeye dahil edilmesiyle ilgili olarak "Bu karar, Kadirov'un Çeçenistan Cumhuriyeti'nde kaba insan hakları ihlallerine karışmasıyla ilintili. ABD Dışişleri, Kadirov'un en az 10 yıl önce işkence ve yasadışı infaz da dahil çok sayıda kaba insan hakları ihlalinden sorumlu olduğuna dair güvenilir bilgilere sahip" dedi.

Pompeo, kara liste kararının Kadirov'un eşi Medni Kadirova'yı, kızları Ayşat ve Karina Kadirova'yı kapsadığını ifade etti.

ABD Dışişleri tarafından alınan kararın Ramzan Kadirov ve aile bireylerinin ABD'ye girişinin yasaklanmasına anlamına geldiğini belirten Pompeo, "ABD'yle aynı görüşte olan ülkeleri benzer önlemleri almaya davet ediyoruz" diye ekledi.

Kadirov, daha önce ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesine dahil edilmişti.