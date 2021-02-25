ABD'den akılalmaz S-400 açıklaması! Şimdi de yalana sarıldılar

Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi için bir kez daha tehdit dilini kullanan ABD bu kez yalana da başvurdu. Türkiye'nin Patriot alma şansı varken S-400'leri tercih ettiğini belirten Pentagon, Ankara'ya çıkarılan bürokratik engelleri unuttu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemine ilişkin olarak Washington'ın siyasetinde bir değişiklik olmadığını vurgulayarak, Türkiye S-400'leri "elinde tutmama" çağrısı yaptı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Türkiye'ye S-400'lerin teslimat sürecini devam ettirmeme çağrımızı yineliyoruz. Bunların F-35'ler ile uyumlu olmadığını düşünüyoruz ve programdan çıkartılan Türkiye'nin bu durumu devam edecek" dedi.

Akılalmaz suçlama

Kirby ayrıca "Türkiye'nin son 10 yıl içinde ABD'den Patriot savunma sistemi almak için çok sayıda fırsatı olmasına rağmen, bunun yerine Rusya'ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400'ü tercih etti" şeklinde temelsiz bir suçlamada da bulundu.

Kirby'e eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye'ye Obama döneminde Patriot satılmaması hataydı" sözleri de hatırlatıldı. Kirby ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

"Stratejik ortak"

Oysa Türkiye 2013 yılında Pentagon ile Patriot sistemlerinin alımı için pazarlık yürütmüş ancak teknoloji transferi yapılamayacağı bahanesiyle üretici firma tarafından engellenmişti. Aynı yıl NATO ortaklığı kapsamında Gaziantep sınırına Suriye'de devam eden savaş nedeniyle ABD'den gelen Patriotlar yerleştirilmişti.

Ancak 2014'te DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü YPG ile anlaşan ABD, 2015'te bunları 'tehdit algısının değişmesi sebebiyle' geri çekti.

Ancak Türkiye 2017'de Rusya ile S-400 alım sözleşmesini imzaladıktan sonra yıllardır Patriot alımına taş koyan ABD Kongresi, çok sayıda sözleşme teklifi hazırladı. Ancak Türkiye bunları kabul etmedi.