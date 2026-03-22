ABD'de Senatör Sanders: İsrail'e 22 bin yeni bomba göndermek yasa dışıdır!

ABD’li Senatör Bernie Sanders, Netanyahu hükümetine 20 binden fazla yeni bomba gönderilmesini öngören 660 milyon dolarlık satışı durdurmak için Senato’ya tasarı sundu. Gazze, Lübnan ve İran’daki yıkıma dikkat çeken Sanders, "Yasa dışı bir savaşı desteklemek için artık silah yok" diyerek ABD yönetimine bayrak açtı.

Washington'da İsrail'e yönelik askeri yardımlar konusunda tansiyon yükseliyor. Bağımsız Senatör Bernie Sanders, beraberindeki üç senatörle birlikte, Donald Trump yönetiminin kısa süre önce onayladığı dev mühimmat paketini engellemek için harekete geçti.

"SADECE AHLAKA AYKIRI DEĞİL, AYNI ZAMANDA YASA DIŞI"

MS Now kanalına konuk olan Sanders, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun bölgeyi istikrarsızlaştırdığını vurgulayarak sert ifadeler kullandı. Gazze’de 72 bin kişinin hayatını kaybettiğini, Lübnan’da ise 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini hatırlatan Sanders, "Netanyahu'ya 22 bin yeni bomba göndermek sadece ahlaka aykırı değil, aynı zamanda yasa dışıdır" dedi.

660 MİLYON DOLARLIK "ÖLÜM" PAKETİ

Söz konusu silah paketi, toplamda 22 bin bombayı kapsıyor ve değeri yaklaşık 660 milyon doları buluyor. Paketin içeriğinde 5 bin küçük çaplı bomba, 10 bin adet 250 kilogramlık ve 12 bin adet 500 kilogramlık ağır mühimmat bulunuyor. Sanders, Amerikan vergi mükelleflerinin parasının bu "korkunç yıkımı" finanse etmemesi gerektiğini savundu.

KONGRE'DE CUMHURİYETÇİ ENGELİ BEKLENİYOR

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’da tasarının yasalaşması zor görünse de, Sanders ve ekibinin bu hamlesi Kongre içindeki çatlağı derinleştiriyor. Tasarıda Sanders'ın yanı sıra senatörler Chris Van Hollen, Jeff Merkley ve Peter Welch'in de imzası bulunuyor. Sanders, "Aşırılıkçı hükümetin yol açtığı yıkım göz önüne alındığında, yapılacak en son şey onlara yeni silahlar sağlamaktır" diyerek mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Orhan

Isin ucunda para varsa silahlar gider araplar öder. Bu kadar basit

Orhan

Bu senatörü sustururlar kimsede birsey yapamaz. Lobiler israilli. Medya yahudilerin elinde.
