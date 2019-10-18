ABD-Türkiye anlaşması soruldu, Kılıçdaroğlu hazırlıksız yakalandı!

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Kılıçdaroğlu, hazırlıksız yakalandı

Görüşmenin ardından, Türkiye ile Amerika arasında yapılan anlaşmanın detayları açıklandı. Bu esnada TV5 ekranlarında gündemin diğer konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, program moderatörünün ABD ile yapılan anlaşma ile ilgili sorusuna hazırlıksız yakalandı.

Oturma düzeni üzerinden eleştirmekle yetindi

Bir süre ne diyeceğini bilemeyen Kılıçdaroğlu, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede çekilen fotoğrafları üzerine eleştirilerini yöneltti.