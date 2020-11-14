  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD, Suriye'deki ekmek krizinden Esed rejimini sorumlu tuttu
Aktüel

ABD, Suriye'deki ekmek krizinden Esed rejimini sorumlu tuttu

Yeniakit Publisher
2020-11-14 19:29:19 -
ABD, Suriye'deki ekmek krizinden Esed rejimini sorumlu tuttu

ANKARA (AA) - ABD, Suriye'deki ekmek krizinden Beşşar Esed rejimini sorumlu tuttu.

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde yaşanan ekmek krizinden rejimin lideri Esed'in sorumlu olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Suriye halkı ekmek için kuyruklara girmeye zorlanıyor çünkü Beşşar Esed her ay milyonlarca doları, kendi halkına karşı yürüttüğü savaşa aktarmak için gıda ve akaryakıt desteğini kesti. Esed Suriye'yi yok ediyor." ifadeleri yer aldı.

Suriye'de devam eden iç savaşta ülkenin tüm birikimini halka karşı açtığı savaşta harcayan Esed rejiminin kontrolünde tuttuğu bölgelerde ekmek krizi son 2 aydır büyüyerek devam ediyor.

Esed rejiminin ekim ayında yaptığı zamlarla birlikte ekmek fiyatları yüzde 100 artmıştı.

Fırınlardan ekmek alamayan Suriyeliler, ekmeği karaborsadan yaklaşık 3 kat fiyatla satın almak zorunda kalıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Canan Kaftancıoğlu oylarımız artıyor dedi TV5 farkında olmadan sözünü çürüttü!
Siyaset

CHP'li Canan Kaftancıoğlu oylarımız artıyor dedi TV5 farkında olmadan sözünü çürüttü!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi'nin televizyon kanalı TV5'te yaptığı açıklamalarda oylarının arttığını söylerken ..
Sözde çağdaş, özde hazımsızlar! Yobazlıkları bıktırdı
Gündem

Sözde çağdaş, özde hazımsızlar! Yobazlıkları bıktırdı

İlericiliği İslami değerlere saldırmak olarak görerek Türkiye'nin kalkınmasını dini geride bırakmaya bağlayan çakma aydınlar, 28 Şubat’ın öz..
TV5 Yeni Akit'in sorularını Canan Kaftancıoğlu'na sormaya cesaret edemedi
Gündem

TV5 Yeni Akit'in sorularını Canan Kaftancıoğlu'na sormaya cesaret edemedi

Saadet Partisi'nin televizyon kanalı TV5'e konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na programdan önce sorulacak sorular merak ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay