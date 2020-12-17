ABD, Pan Amerikan uçağının bombayla düşürüldüğü Lockerbie faciasıyla ilgili yeni suçlamalara hazırlanıyor

ANKARA (AA) - ABD Adalet Bakanlığının, 1988'de İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde, içine bomba yerleştirilen yolcu uçağının patlatılmasıyla ilgili yeni suçlamalarda bulunacağı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının gelecek günlerde Lockerbie saldırısına ilişkin yeni suçlamalara hazırlandığını söyledi.



Olayla ilgili yeni suçlamaların yapılmasının, ABD Adalet Bakanı William Barr için özel önem taşıdığı ifade ediliyor.



Barr, yine Adalet Bakanlığı görevini yürüttüğü 1991 yılında saldırının iki zanlısı hakkında tutuklama emri çıkarıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Bu soruşturma hiçbir şekilde bitmedi. Hız kesmeden devam ediyor. Tüm sorumlular adalete teslim edilene kadar dinlenmeyeceğiz. Bundan daha büyük bir önceliğimiz yok." diye konuşmuştu.

- Lockerbie Faciası

Libyalı ajan Abdülbasit El Megrahi, 21 Aralık 1988'de ​​​​​​​Pan Amerikan Hava Yollarına ait, Frankfurt'tan Detroit'e gitmek üzere havalanan bir uçağa bomba yerleştirmişti. Uçak, İskoçya'nın Lockerbie kasabasının üzerinde infilak etmiş, olayda 270 kişi hayatını kaybetmişti.

Lockerbie faciasında mahkum edilen tek kişi olan El Megrahi, 2009 yılında İskoçya tarafından kanser hastası olduğu ve üç ay ömrü kaldığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Lockerbie faciasıyla bağlantılı tek hükümlü El Meghari serbest bırakılmasının ardından ülkesine dönmüş, 2012 yılında da hayatını kaybetmişti.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi, 2003 yılında Libya'nın Lockerbie faciasıyla ilgili sorumluluğunu kabul etmiş, kurbanların ailelerine tazminat ödemişti. Kaddafi öte yandan saldırı emrini kendisinin vermediğini savunmuştu.



