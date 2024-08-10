ABD, F-22'leri bölgeye konuşlandırdı, önce "İran'a yanıt" sonra "gerilimi azaltmak için" dedi. Peki ABD Ortadoğu'ya niye F-22 gönderdi?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ bu soruya, “Şimdi bu uçak sadece Amerika'nın kendinde var, 150 milyon dolarlık çok pahalı bir teknoloji. Amerika’nın bölgede kontrolü eline almak için gayret gösterdiğini ve aynı zamanda askeri varlığını artırmak için de çeşitli sebepler yarattığını ben epeydir söyleyenlerdenim” şeklinde yanıt verdi.

ABD, Ortadoğu'ya niye F-22 yolladı? ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı önce "İran'a yanıt", sonra "gerilimi azaltmak için yolladık" dedi. Niye böyle bir paylaşım yapıldı ve düzeltme ihtiyacı hissedildi?

“Acaba yeni bir yapılanma mı yeni coğrafyalar mı gündeme gelecek? Bunu da zaten sorgulatır bu açıklama. Şimdi Austin'in Galant’la bu konuyla ilgili yaptığı görüşmede dillendirdiği konu var. Irak’taki Amerikan üssüne yapılan saldırı işte bu saldırılara yönelik birtakım tedbirlerin alınmasına yönelik şart olduğu yönünde söylem var.”

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40 bini aşkın ABD askeri, savaş gemileri, savaş uçakları bölgede. ABD ne yapacak, İsrail'in savaşı bölgeyi yayma çabasına destek verir mi?

“Ortadoğu’da bir defa kullandılar. Suriye'de kullandılar, Suriye iç savaşında kullandılar. Gazze katliamının 306’ncı günü. Bu 306 günde Amerika’nın nükleer denizaltısını Kızıldeniz’den Akdeniz’e geçirmesi, savaş gemilerinin sayısını 18’e çıkarması, asker sayısını çoğaltması askeri varlığını artırıyor.”