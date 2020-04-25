ABD nisan ayında 'koronavirüs kabusunu' yaşadı

Kovid-19 vaka ve ölü sayıları bakımından dünya sıralamasının başına oturan ABD'de nisan ayının başından bu yana bilanço ciddi şekilde ağırlaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Nisan'daki açıklamasında "vaka sayılarında tepe noktasını" geçtik dese de salgın ülkede dalgalanarak seyrediyor.

Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ise "Ülkemiz şu anda çok iyi bir yerde. Ülke genelinde yaptığımız testlerdeki pozitif sonuç oranı son 1 haftada yüzde 38'den yüzde 28'e düştü. New York'taki vaka sayısı yüzde 50 azalırken, ölümler de yüzde 40 düştü. Louisiana'da da pozitif vaka sayısı yüzde 25'ten, yüzde 15'e düştü.18 eyalette pozitif vaka sayıları düşüyor." bilgisini paylaştı.

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), 14 Nisan'dan itibaren artık "muhtemel" koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmesiyle, ABD'deki ölü sayılarında ciddi bir artış gözlendi.

CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, "klinik bulguları" koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.

Ay başında 214 bin 375 olan vaka sayısı, bugüne kadar 4 kattan fazla artarak 890 bini, 4 bin 839 olan ölü sayısı da 10 kattan fazla artarak 51 bini geçti.

Beyaz Saray uzmanları ise alınan tüm önlemlere uyulsa bile ABD'de 100 ila 240 bin kişinin ölebileceği şeklindeki projeksiyonu 60 ila 65 bine çekti.

İlk vaka 21 Ocak'ta, ilk ölüm 1 Mart'ta

ABD'de virüse "ilk kez" 21 Ocak'ta Washington eyaletinde 30'lu yaşlarda ve son dönemde Vuhan'a seyahat eden bir erkekte rastlandı.

İlerleyen günlerde vaka sayılarında ilerleme az oldu. Ancak birçok uzman, bu ilerlemenin az olmasının virüsün yayılmaması değil de ülkede test yapılmamasına bağlıyor.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı "ilk ölüm" 1 Mart'ta Washington eyaletinde gerçekleşti, ertesi gün ülkedeki vaka sayısı 3 basamaklı rakamlara ulaşarak 100'ü buldu.

Nisan ayı ABD için sancılı geçti

Mart sonuna gelindiğinde ise ülkedeki vakalar 187 bin 945'e ulaşmış , 3 bin 889 kişi ise virüs nedeniyle can vermişti.

Nisan ayı ise öngörüldüğü üzere ABD için çok daha sancılı geçti.

Ülkede ay başından bu yana salgın şu şekilde ilerledi:

1 Nisan: 214 bin 375 vaka, 4 bin 839 ölü

8 Nisan: 431 bin 753 vaka, 14 bin 771 ölü

15 Nisan: 641 bin 778 vaka, 32 bin 568 ölü

20 Nisan: 786 bin 210 vaka, 42 bin 432 ölü

21 Nisan: 811 bin 750 vaka, 45 bin 236 ölü

22 Nisan: 842 bin 391 vaka, 47 bin 579 ölü

23 Nisan: 875 bin 155 vaka, 49 bin 694 ölü

24 Nisan: 890 bin 524 vaka, 51 bin 17 ölü

Öte yandan, ABD'de Sağlık Bakanlığı gibi tek bir resmi kurumun vakaları günlük olarak güncellememesi nedeniyle çoğu zaman basın kuruluşları, söz konusu sayıları kendi kaynaklarından ediniyor. Bu nedenle de rakamlarda bazı farklılıklar gözlemlenebiliyor.

Virüsün ABD'deki merkez üssü "New York"

Salgının ülkedeki merkez üssü, ABD'nin en büyük metropolü New York kentini de içinde barındıran New York eyaleti oldu.

New York eyaletinde, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 21 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı ise 280 bine yaklaştı.

Salgının bir diğer sıcak noktası New York'un komşusu New Jersey'de de şu ana kadar 102 binden fazla vaka tespit edilirken, yaşamını yitirenlerin sayısı da 5 bin 600'ü geçti.

Massachusetts, Pennsylvania, Illinois ve California da alarm veriyor

ABD'deki vakalarda New York ve New Jersey öne çıksa da diğer bazı eyaletlerde de virüs büyük bir hızla yayılıyor.

New York ve New Jersey'in ardından ülkedeki salgında 3. sırada olan Massachusetts'de 46 bin 23 vaka tespit edilirken, 2 bin 360 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Massachusetts'i, 40 bin 117 vaka ve 1753 ölüm ile Pennsylvania, 39 bin 658 vaka ve 1795 ölüm ile Illionis takip ediyor.

Los Angeles ve San Francisco gibi metropolleri de içine alan ve ülkenin en büyük eyaletlerinden olan California ise 39 bin 613 vaka ve 1531 ölüm ile listenin 6. sırasında yer alıyor.

Ayrıca vaka sayısı olarak listenin alt sıralarında yer alsa da 3 bin 85 ölümle Michigan, ölü sayıları bakımından New York ve New Jersey'in hemen ardından geliyor.

ABD'deki yaşlı bakımevlerinde dram yaşanıyor

Öte yandan virüs nedeniyle ölenlerin yaklaşık beşte birini yaşlı bakımevlerinde kalan kişiler oluşturuyor.

Associated Press'in (AP) yaptığı araştırmaya göre, virüs salgınında bakımevlerinde kalan yaklaşık 10 bin 217 yaşlı yaşamını yitirdi ve bu ölümlerin üçte biri New York'ta yaşandı.

Ne federal hükümet ne de yerel yönetimler, yaşlı bakımevlerinde testi zorunlu hale getirirken birçok uzman, ölüm oranının bu kadar fazla olmasını test yetersizliğine bağlıyor.

Bakımevleri bazında ilk Kovid-19 salgını, Washington eyaletindeki bir bakımevinde ortaya çıkmış ve burada 43 kişi yaşamını kaybetmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülke genelindeki 15 bin 600 bakımevinde 1,3 milyon kişi kalıyor.