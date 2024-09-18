ABD medyasından alçak manşet! Kanlı saldırıyı böyle duyurdular

ABD yayımlanan The New York Post gazetesi terör devleti İsrail’in Lübnan’daki kanlı saldırılarına ilişkin magazinsel “Biip biip boom’ başlıklı manşeti tepki çekti.

7 Ekim’den bu yana Gazze’yi yerle bir eden ve kadın çocuk demeden vahşi katliamlarını sürdüren terör devleti İsrail’in yeni savaş hedefi Lübnan oldu.

İsrail, Gazze’de Hamas’ı bitirme hedefine ülkenin kuzeyinden tahliye edilmiş vatandaşlarının geri dönmesini de ekleyerek savaşı uzatma sinyali verirken dün Hizbullah mensuplarının çağrı cihazları Lübnan’ın birçok noktasında patladı. Saldırılarda 9 kişi hayatını kaybederken 3 bini aşkın kişi yaralandı.

Hizbullah kaynakları siber saldırıya ilişkin İsrail’i suçladı. ABD, ‘bilgimiz ve ilgimiz’ yok desede ABD medyasının alçak manşeti dikkatlerden kaçmadı.

Çocukları terörist ilan etti!

ABD’de yayımlanan ve terör devleti İsrail’e destek veren The New York Post gazetesi çocukların öldüğü saldırıyı skandal başlıkla duyurdu. Hayatını kaybedenlerle adeta dalga geçercesine bir başlığa imza atan gazete, ölen çocukları da terörist ilan etti.