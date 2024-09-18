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Medya ABD medyasından alçak manşet! Kanlı saldırıyı böyle duyurdular
Medya

ABD medyasından alçak manşet! Kanlı saldırıyı böyle duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-09-18 21:56:00 -
ABD medyasından alçak manşet! Kanlı saldırıyı böyle duyurdular

İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırısı tarihin en sıradışı ve en kanlı eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçerken, ABD medyasının 2’si çocuk 12 kişinin öldüğü yaklaşık 3 bin kişinin ise yaralandığı saldırıların ardından attığı ‘Biip biip boom’ başlığıyla alçak bir manşete imza attı.

ABD yayımlanan The New York Post gazetesi terör devleti İsrail’in Lübnan’daki kanlı saldırılarına ilişkin magazinsel “Biip biip boom’ başlıklı manşeti tepki çekti.

7 Ekim’den bu yana Gazze’yi yerle bir eden ve kadın çocuk demeden vahşi katliamlarını sürdüren terör devleti İsrail’in yeni savaş hedefi Lübnan oldu.

İsrail, Gazze’de Hamas’ı bitirme hedefine ülkenin kuzeyinden tahliye edilmiş vatandaşlarının geri dönmesini de ekleyerek savaşı uzatma sinyali verirken dün Hizbullah mensuplarının çağrı cihazları Lübnan’ın birçok noktasında patladı. Saldırılarda 9 kişi hayatını kaybederken 3 bini aşkın kişi yaralandı.

Hizbullah kaynakları siber saldırıya ilişkin İsrail’i suçladı. ABD, ‘bilgimiz ve ilgimiz’ yok desede ABD medyasının alçak manşeti dikkatlerden kaçmadı.

Çocukları terörist ilan etti!

ABD’de yayımlanan ve terör devleti İsrail’e destek veren The New York Post gazetesi çocukların öldüğü saldırıyı skandal başlıkla duyurdu. Hayatını kaybedenlerle adeta dalga geçercesine bir başlığa imza atan gazete, ölen çocukları da terörist ilan etti.

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Yorumlar

Harun

ABD dünyanın bir nolu katili oldukça sonuç böyle olur.

Ali

Sen mal mal işlerle meşgulken adamlar teknoloji medya herşeyi kavramsal ve ürün bazında devreye aldılar
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