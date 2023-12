ABD medyası duyurdu!

New York Times, İsrail'in Gazze'de sivillerin üzerine Vietnam'dan bu yana hiç görülmeyen şekilde 1 tonluk bombalar yağdırdığını belgeleriyle haberleştirdi. Haberi CNN de manşetine taşıdı. New York Times'taki bir diğer haberde, 7 Ekim'den bu yana katledilen Filistinlilerin sayısının 40 yılda öldürülenlerin tamamından fazla olduğu yazıldı. Washington Post, İsrail'in "Şifa Hastanesi'nin altında Hamas tünelleri var" yalanını çürüttü. Amerikan Associated Press haber ajansı, Gazze'deki bombardımanın 2'nci Dünya Savaşı'nda müttefik güçlerin Almanya'yı bombalamasından daha yoğun olduğuna dair uzman görüşü aldı