  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AB, Bulgaristan'a enerji için 1,2 milyar avroluk destek verecek!

Türkiye şehitlerine ağlarken Özgür Özel'in mesajına tepki yağdı

Zelenskıy bu defa altını çizdi: Teslim olmaya niyetimiz yok!

Her yerinden altın fışkırıyor! Yabancı şirketin gözü Türkiye'nin bu ilçesinde

Sudan'da iç savaş batıdan doğuya yayılıyor iddiası dünyayı tedirgin etti! İlişkin detaylar

Arabalarda her yolu deniyorlar: 'Aktif Tekerlek Göbeği' teknolojisi olan otomobil! İkinci direksiyon devri! İlginç araba

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'dan eylem çağrısı!

İlk kez ev sahibi olacaklar: TOKİ'den 16 ilde 4250 lira taksitle ev satılacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çocuklarımın ömründen alsın size versin' diyen AK Partili Başkana bakın ne yanıt verdi

Sinan Burhan'dan canlı yayında İstanbul iddiası
Gündem ABD medyası duyurdu!
Gündem

ABD medyası duyurdu!

Yeniakit Publisher
2023-12-23 07:44:00 -
ABD medyası duyurdu!

New York Times, İsrail'in Gazze'de sivillerin üzerine Vietnam'dan bu yana hiç görülmeyen şekilde 1 tonluk bombalar yağdırdığını belgeleriyle haberleştirdi. Haberi CNN de manşetine taşıdı. New York Times'taki bir diğer haberde, 7 Ekim'den bu yana katledilen Filistinlilerin sayısının 40 yılda öldürülenlerin tamamından fazla olduğu yazıldı. Washington Post, İsrail'in "Şifa Hastanesi'nin altında Hamas tünelleri var" yalanını çürüttü. Amerikan Associated Press haber ajansı, Gazze'deki bombardımanın 2'nci Dünya Savaşı'nda müttefik güçlerin Almanya'yı bombalamasından daha yoğun olduğuna dair uzman görüşü aldı

7 Ekim'den bu yana Gazze katliamları karşısında 3 maymunu oynayan ABD medyası, Washington yönetimi ile İsrail arasındaki gerilimi görüp rota değiştirdi.

 1 TONLUK BOMBA YAĞDIRDILAR: New York Times'ın gerçekleştirdiği görsel araştırmaya göre, Gazze'deki savaşın ilk altı haftasında İsrail "en büyük ve en yıkıcı bombalarından birini" ordunun güvenli olarak belirttiği bölgelerde kullandı. Raporda "Bulgular, 1000 kiloluk bombaların Gazze'nin güneyinde güvenlik arayan siviller için yaygın bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyuyor" denildi. Analistler ayrıca Gazze'de kullanılan bombaların yoğunluğunun terör bölgelerinde kullanılanlardan kat kat fazla olduğunu söyledi. Savaşın ilk günlerine ait uydu görüntüleriyle 1000 kiloluk bombaların geride bıraktığı kraterlerle tutarlı, çapı 12 metrenin (40 feet) üzerinde 500'den fazla çarpma krateri ortaya çıktığını gösterildi. Eski ABD savunma istihbarat analisti ve eski BM savaş suçları araştırmacısı Marc Garlasco, İsrail'in Gazze'ye yönelik ilk ay bombardımanının yoğunluğunun "Vietnam'dan bu yana görülmediğini" söyledi. NYT'nin haberini CNN de işledi.

 ŞİFA'YA BAĞLANAN TÜNEL YOK: Amerikan Washington Post Gazetesi, Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'ne İsrail ordusunun saldırılarını araştırdı. İsrail ordusu hastaneye saldırma bahanesi olarak Kassam Tugayları'nın tünellerinin bulunduğunu iddia etmişti. Washington Post çarpıcı bir analizle bu iddiaların asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

 İSRAİL'İN KURULUŞUNDA KATLEDİLEN FİLİSTİNLİ SAYISINI AŞTI: ABD'li New York Times Gazetesi, bir başka haberinde 10 haftadır devam eden savaş sırasında öldürülen Filistinlilerin sayısının 40 yılda İsrail'le yaşanan diğer Arap çatışmalarından daha fazla olduğuna dikkat çekti. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'na göre, 1948'de İsrail'in kuruluşunu çevreleyen savaşta yaklaşık 15 bin Filistinli öldürülmüştü.

 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA BÖYLESİ YOK: Associated Press haber ajansı, müttefik güçlerin 2'nci Dünya Savaşı sırasında Almanya'yı Gazze kadar yoğun bombalamadığına dair uzman görüşlerini haberleştirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yahudi yerleşimcilerden alçaklık! İsrail askerleri korumasında yaptılar
Yahudi yerleşimcilerden alçaklık! İsrail askerleri korumasında yaptılar

Gündem

Yahudi yerleşimcilerden alçaklık! İsrail askerleri korumasında yaptılar

Yeniden Refahlı Ali Yüksel: İsrail Habat örgütünün kontrolünde!
Yeniden Refahlı Ali Yüksel: İsrail Habat örgütünün kontrolünde!

Siyaset

Yeniden Refahlı Ali Yüksel: İsrail Habat örgütünün kontrolünde!

ABD medyası itiraf etti: İsrail ABD'nin verdiği MK-84'le katliam yaptı
ABD medyası itiraf etti: İsrail ABD'nin verdiği MK-84'le katliam yaptı

Dünya

ABD medyası itiraf etti: İsrail ABD'nin verdiği MK-84'le katliam yaptı

Netanyahu'ya şok! İsrailliler bakın ne istiyor
Netanyahu'ya şok! İsrailliler bakın ne istiyor

Gündem

Netanyahu'ya şok! İsrailliler bakın ne istiyor

İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü
İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

Gündem

İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hayro

Birleşmiş milletler diye bir tiyatro var dünyada…Tiyatro bitti herkes kendi başının çaresine bakacak! Dünyada : Hayvanın hakkı var . İnsanın hakkı yok.. Beşli katil çete!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23