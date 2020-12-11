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Aktüel ABD, Eş-Şebab'ın bomba uzmanlarını hedef aldı
Aktüel

ABD, Eş-Şebab'ın bomba uzmanlarını hedef aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:27:37 -
ABD, Eş-Şebab'ın bomba uzmanlarını hedef aldı

İSTANBUL (AA) - ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında, örgütün patlayıcı üretiminde uzman olan önemli isimlerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Jilib bölgesinde perşembe günü örgütün bomba uzmanlarını hedef alan 2 hava saldırısı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin Somali ve uluslararası ortaklarla Eş-Şebab'ın saldırılarını önlemek için mücadele etmeyi sürdüreceği aktarıldı.

Öte yandan, Somali Enformasyon Bakanlığı, bu saldırılarda ölen örgüt üyesi sayısının 10 olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatı vermişti.

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