ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Etiyopya Başbakanı Ahmed ile telefonda görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Tigray'daki çatışmaya ilişkin Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan Pompeo, Etiyopya hükümetinin 28 Kasım'da büyük askeri operasyonları sonlandırdığına ilişkin duyurusunu not aldı, ancak ABD'nin devam eden çatışmalarla, çatışmanın beraberinde getirdiği riskler konusunda büyük kaygı duyduğunu yineledi." ifadelerine yer verildi.

Pompeo'nun, krizi çözmek için çatışmaların tamamen durması ve yapıcı görüşmelerin başlaması çağırısında bulunduğu belirtilen açıklamada, ABD, Afrika Birliği elçileri ve diğer uluslararası aktörlerin diyalog ve dayanışmaya destek vermeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.

Açıklamada, Bakan Pompeo'nun Sudan'a kaçan mülteciler dahil sivillerin korunması ve uluslararası örgütlerin Tigray bölgesine insani yardım ulaştırması konusunda tüm yardımların geçişine açık bırakılmasının önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

ABD ile Etiyopya arasındaki ilişkilere ve Afrika Boynuzu bölgesinin istikrar ve huzurunda Etiyopya'nın önemli bir rolü olduğuna işaret edilen açıklamada, "Pompeo, Etiyopya hükümetine Tigraylılar dahil ülkedeki tüm etnik grupların insan haklarına saygı gösterilmesini güvence altına alma çağrısında bulundu." denildi.

- Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrasında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce, iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.