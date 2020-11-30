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Aktüel ABD başkanlığına seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken ayağını incitti
Aktüel

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken ayağını incitti

Biden'ın doktrou Kevin O'Connor, ilk röntgenlerde belirgin bir kırık olmadığını, daha ayrıntılı görüntüleme için bilgisayarlı tomografi çekileceğini belirtti

Yeniakit Publisher
2020-11-30 03:20:14 -
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken ayağını incitti

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Şükran Günü (Thanksgiving) kutlamaları çerçevesinde bulunduğu Deleware eyaletinde, köpeği ile oynarken ayağını burktuğu bildirildi.

Biden'ın ekibinden yapılan açıklamada, cumartesi günü köpeği ile oynadığı esnada dengesini kaybederek sağ ayağını incittiği ancak röntgende "bariz bir kırık görülmediği" belirtildi.

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, "Başkan seçilen Joe Biden sağ ayağında bir burkulma yaşadı. İlk röntgenler belirgin bir kırık olmadığı yönünde güven veriyor. Yine de daha ayrıntılı görüntüleme için ek bir bilgisayarlı tomografi çekilecek." dedi.

78 yaşında ABD'nin en yaşlı seçilmiş başkanı unvanına sahip Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın "Major" ve "Champ" isminde iki Alman çoban köpeği bulunuyor.


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