  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD başkanlığına seçilen Biden Kovid-19 aşısı yaptırdı
Aktüel

ABD başkanlığına seçilen Biden Kovid-19 aşısı yaptırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 23:57:02 -
ABD başkanlığına seçilen Biden Kovid-19 aşısı yaptırdı

WASHINGTON (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, kameraların karşısında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdı.

Biden, Delaware eyaletindeki bir hastanede Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Halkta aşıya karşı güven oluşturmak için aşı olduğunu belirten Joe Biden, "Korkacak hiçbir şey yok" yorumunda bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, cuma günü kameraların karşısında Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.

ABD Başkan Donald Trump'ın ne zaman aşı olacağına dair ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

    Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
    Oppo ve Samsung'dan flaş Türkiye kararı
    Teknoloji

    Oppo ve Samsung'dan flaş Türkiye kararı

    Dünyaca ünlü iki mobil telefon şirketi Oppo ve Samsung çok yakın zamanda Türkiye'de üretime geçiyor.
    Gündem

    "Yunan uzman" açıkladı! Yunanistan Türkiye'nin üstünlüğüne karşı İsrail'in yardımına sığındı

    Doğu Akdeniz ve Ege adaları meselesinde Türkiye'ye karşı ABD ve Avrupa Birliği'nin desteğini almak isteyen Yunanistan hükümeti, istediği son..
    Ruhani: İhtiyacımız var, bu sisteme geçelim
    Dünya

    Ruhani: İhtiyacımız var, bu sisteme geçelim

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki seçimlerde kişi veya kişiler yerine siyasi partilere oy verilebilecek bir sisteme ihtiyaç olduğ..
    Satılık 2017 model Opel Insignia
    Satılık 2017 model Opel Insignia

    WhatsApp İhbar Hattı

    +90 (553) 313 94 23

    Bip İhbar Hattı

    +90 (553) 313 94 23

    Bip İhbar Hattı

    Yaay İhbar Hattı

    +90 (553) 313 94 23

    Yaay