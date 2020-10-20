AB Merkez Bankası Başkanı endişeli: Belirsizlik sürüyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, Avrupa'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle virüsün yayılmasını engellemek için sosyal mesafe gibi yeni önlemlerin alınmaya başlanması nedeniyle, Euro Bölgesi'nin ekonomik toparlanmasında belirsizliğin sürdüğünü aktardı.

Koronavirüs tedbirlerinin etkilediği sektörler Euro bölgesinin 5'te biri

Konaklama, yemek hizmetleri ve ulaşım gibi sektörlerin bu yeni dalgaya bağlı önlemler nedeniyle "kalıcı olarak" etkilenebileceği uyarısı yapan Lagarde, bu sektörlerin 2013'ten bu yana Euro Bölgesi ekonomisinin "neredeyse beşte birini" oluşturduğuna dikkat çekti.

“Eski işler korunacak yeni işler oluşturulacak''

Lagarde, politikaların, yalnızca ekonomiyi olduğu gibi korumaya değil, aynı zamanda yeni işler ve yeni büyüme kaynakları yaratmaya da odaklanması gerektiğini belirterek, "Bir başka anlatımla, görevimiz yalnızca eski işleri korumak değil aynı zamanda pandemiden sonra yeni talep kalıplarını yansıtan yeni işleri de yaratmamız gerekiyor." dedi.

“Genç firmalar güçlendirilecek''

Lagarde, ekonomi politikalarının yönünün, "istihdam büyümesinin motoru olan genç firmaları güçlendirmek" olarak açıkladı.