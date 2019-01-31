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AB-Japonya ticaret anlaşması yürürlüğe giriyor

AB ve Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşması 1 Şubat tarihinde yürürlüğe giriyor

31 Ocak 2019 Perşembe 16:21
AB-Japonya ticaret anlaşması yürürlüğe giriyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşması 1 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek.

AB Komisyonu, AB ile Japonya arasında müzakerelerinin 4 yıl sürdüğü ve resmi onay süreçlerinin tamamlandığı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağını açıkladı.

Buna göre, ticaret anlaşmasıyla, Japonya'ya ihracat yapan AB şirketlerinin her yıl ödedikleri 1 milyar avroluk verginin büyük kısmı ortadan kalkacak.

Anlaşma tam olarak yürürlüğe girdiğinde Japonya'nın AB'den ithal ettiği ürünlerin yüzde 97'sinde gümrük vergileri uygulanmayacak.

Otomobillerde uluslararası standartları destekleyen anlaşmayla, bu sektördeki tarife dışı engeller kaldırılacak.

AB ile Japonya arasındaki yıllık ticareti yaklaşık 36 milyar avro arttırması beklenen anlaşmayla, AB yiyecek ve içecek ihracatçıları 127 milyon Japon tüketiciye erişim fırsatı yakalayacak.

Bazı hassas sektörlerde gümrük vergilerinin belirli bir süre içerisinde kademeli olarak azaltılacak.

AB'nin Japonya'dan ithal edilen otomobillere uygulamakta olduğu yüzde 10'luk gümrük vergisi 7 yıl içerisinde kademeli olarak ortadan kaldırılırken, buna karşılık Japonya'nın da AB’den ithal edilen süt ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini kademeli azaltılacak.

Anlaşmayla finansal hizmetler, elektronik ticaret, telekomünikasyon ve ulaştırma gibi alanlarda hizmet sektörlerinin önü açılacak.

AB şirketlerinin Japonya’daki demir yolları da dahil kamu ihalelerine katılımları önündeki engeller ortadan kalkacak.

Öte yandan, AB ile Japonya arasında ticaret anlaşması müzakerelerini resmi olarak 25 Mart 2013'te başlamıştı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 16:21
  1. AB
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  3. Brüksel
  4. Gümrük
  5. Japonya
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