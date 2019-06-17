Aatif Chahechouhe, Antalyaspor için sağlık kontrolünden geçti Antalyaspor’un kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, kırmızı-beyazlı ekibe imza atmak için sağlık kontrolünden geçti.

Antalyaspor’un kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, kırmızı-beyazlı ekibe imza atmak için sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, ilk takviyesini yaptı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve devre arasında Çaykur Rizespor’a transfer olarak, Karadeniz ekibinin ikinci yarıdaki performansında önemli bir pay sahibi olan Aatif Chahechouhe, Antalyaspor için sağlık kontrolünden geçti. Akdeniz ekibiyle prensipte anlaşmaya varan tecrübeli futbolcu, Memorial Antalya Hastanesi’ne kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz, kulak burun boğaz ve genel sağlık taramalarından geçti.

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