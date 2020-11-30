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Aktüel AA'nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması yarın başlıyor
Aktüel

AA'nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması yarın başlıyor

Anadolu Ajansı "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 76 seçkin fotoğrafı, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla tüm dünyada oylamaya açacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:59:18 -
AA'nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması yarın başlıyor

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) gözüyle 2020'ye damga vuran olaylara ait fotoğraflar, yarın saat 09.00'dan itibaren oylamaya sunuluyor.

Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" seçilecek.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Çin, Şili, Lübnan, İran, Suriye, Yunanistan, İskoçya, Rusya, ABD, Fransa, Libya, Hindistan, Kolombiya, Filistin, Azerbaycan, Irak, Bosna Hersek, Filipinler, Suudi Arabistan, Tayland ve Brezilya gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 76 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açılacak.

Her yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçının katıldığı oylamada geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında bu yıl haber kategorisinde 31, yaşam kategorisinde 30 ve spor kategorisinde 15 kare fotoğraf yer alıyor.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yer aldığı seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

Geçen yıl 279 bin kişinin katıldığı "Yılın Fotoğrafları" oylaması, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.


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