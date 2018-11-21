A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu



UEFA Uluslar B Ligi'nde yer alan Türkiye, Rusya ve İsveç'le mücadele ettiği grubu sonuncu tamamladı ve bir alt lige düştü. Bir sonraki turnuvada, C Ligi'nde yer alacak olan Milli Takım'ın 14 rakibi belli oldu.

İŞTE C LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİMİZ

Slovakya

TÜRKİYE

Kuzey İrlanda

İrlanda Cumhuriyeti

İsrail

Macaristan

Bulgaristan

Romanya

Gürcistan

Belarus

Kosova

Makedonya

Yunanistan

Karadağ

Arnavutluk