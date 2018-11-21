A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu
Uluslar Ligi'nde küme düşen Milli Takımımızın, C Ligi'ndeki nispeten daha zayıf takımlardan oluşan 14 rakibi belli oldu.21 Kasım 2018 Çarşamba 11:38
UEFA Uluslar B Ligi'nde yer alan Türkiye, Rusya ve İsveç'le mücadele ettiği grubu sonuncu tamamladı ve bir alt lige düştü. Bir sonraki turnuvada, C Ligi'nde yer alacak olan Milli Takım'ın 14 rakibi belli oldu.
İŞTE C LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİMİZ
Slovakya
TÜRKİYE
Kuzey İrlanda
İrlanda Cumhuriyeti
İsrail
Macaristan
Bulgaristan
Romanya
Gürcistan
Belarus
Kosova
Makedonya
Yunanistan
Karadağ
Arnavutluk
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