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A Milli Takım'ın gol hasreti sürüyor

- Ukrayna ile hazırlık müsabakasında 0-0 berabere kalan milli takım, 4 maçtır gol atamıyor- Gol yollarında zorlanan ay-yıldızlılar, teknik direktör Lucescu yönetiminde çıktığı 17 maçta 17 kez fileleri havalandırdı- Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Merih Demiral, Ukrayna karşısında A milli formayı ilk kez giydi

20 Kasım 2018 Salı 23:25
A Milli Takım'ın gol hasreti sürüyor


İSTANBUL (AA) - Hazırlık müsabakasında Ukrayna ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın gol hasreti 4 maça çıktı.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grubu 3 puanla son sırada bitirerek C Ligi'ne düşen milli takım, gol yollarında da sıkıntı yaşıyor.

Antalya'da özel maçta karşılaştığı Ukrayna karşısında da fileleri havalandıramayan Türkiye, gol özlemini sürdürdü.

Son olarak Uluslar Ligi'nde İsveç'i deplasmanda 3-2 yendiği maçta rakip fileleri havalandıran milli takım, bu mücadelenin ardından çıktığı 4 karşılaşmada da gol atamadı.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetimindeki ay-yıldızlılar, söz konusu müsabakalarda UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya 2-0, İsveç'e de 1-0 mağlup olurken, özel maçlarda ise Bosna Hersek ve Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı.


- Lucescu ile maç başına 1 gol


Gol yollarında sıkıntı yaşayan A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 1 gol ortalaması yakaladı.

Milliler, Rumen teknik adam idaresinde çıktığı 17 karşılaşmada 17 kez fileleri havalandırdı. Bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.


- Merih Demiral ilk kez A milli oldu


Merih Demiral, Ukrayna karşısında ilk kez A Milli Takım'ın formasını giydi.

Bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da bulunan ve sezon başından bu yana Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu, 85. dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna dahil oldu.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 23:25
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