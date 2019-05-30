A Milli Takım, Yunanistan'ı rahat geçti EURO 2020 eleme grubu maçları öncesi Yunanistan ile özel maçta karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız rakibini 2-1'le geçti.

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 eleme grubu maçları öncesinde, Yunanistan ile özel maçta karşı karşıya geldi. Türkiye ile Yunanistan arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısı, ay-yıldızlıların 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Golleri, 11. dakikada Cengiz Ünder ile 17. dakikada Kenan Karaman attı.

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