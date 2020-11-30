  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 88 yaşındaki Aşır dede, azmiyle gençlere taş çıkartıyor
Aktüel

88 yaşındaki Aşır dede, azmiyle gençlere taş çıkartıyor

Konya'nın Emirgazi ilçesinde 75 yıldır çiftçilikle uğraşan Aşır Çetiner, 88 yaşında olmasına rağmen tarlasını sürüyor, ekip, biçiyor - 10 çocuk ve 100 torun sahibi Aşır Çetiner: - "Çalışmak beni zinde tutuyor. Beni çalışırken görenler hem şaşıyor hem de takdir ediyor. Çalışmanın yaşı yok"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:04:30 -
88 yaşındaki Aşır dede, azmiyle gençlere taş çıkartıyor

KONYA (AA) - FAHRİ MİTHAT KORKUSUZ - Konya'nın Emirgazi ilçesinde 75 yıldır çiftçilikle uğraşan Aşır Çetiner, ilerleyen yaşına rağmen tarlasını sürüyor, ekip, biçiyor.

İlçeye bağlı Ekizli Mahallesi'nde yaşayan 10 çocuk ve 100 torun sahibi 88 yaşındaki Çetiner, sağlıklı görüntüsü ile dikkati çekiyor.

Tarlada kazma-kürek kullanan, kuyudan teneke ile su çıkaran Aşır Çetiner, ürettiği üzümlerden de kendi pekmezini kendisi yapıyor.

İlerleyen yaşına rağmen dimdik ayakta duran ve son derece sağlıklı bir yaşam süren Çetiner, evin hemen yanındaki küçük tarlasını kendisi sürüyor, ekiyor ve hasat ediyor. Çetiner, yine bağındaki bütün işleri ve ağaçların bakımını da kendisi yapıyor.

- "Toprağın olduğu yerde iş vardır, bereket vardır"

Çetiner, AA muhabirine, doğayla iç içe yaşadığını, "yeşil" içinde çalışmaktan zevk aldığını söyledi.

Sağlıklı olmasını önce Allah'a, sonra da sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu ifade eden Çetiner, şunları kaydetti:

"Tarlama patates, domates, sarımsak gibi çeşitli ürünler ekiyorum, biçiyorum. Üzüm yetiştiriyorum, ağaçların, bağımın bakımıyla uğraşıyorum. Çalışmak beni zinde tutuyor. Beni çalışırken görenler hem şaşıyor hem de takdir ediyor. Çalışmanın yaşı yok. Günümüzde gençler iş beğenmiyor. Toprağın olduğu yerde iş vardır, bereket vardır. 13 yaşımdan bu yaşıma kadar bazen ek işlerde çalışsam da genelde çiftçilik yaparak geçimimi sağladım. Toprak olmasa hepimiz açız."

- "Ağır işlerde çalışması onu daha da dinç kılıyor"

Aşır Çetiner'in oğlu Bayram Çetiner ise Konya kent merkezinde yaşadığını, belirli aralıklarla babasının yanına geldiğini anlattı.

Emirgazi'ye geldiğinde babasına yardım ettiğini dile getiren Bayram Çetiner, "Tarlanın bütün işlerini babam kendisi yapar. Sağlığı yerinde. Yaşına rağmen ağır işlerde çalışması onu daha da dinç kılıyor." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor
Ekonomi

Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan piyasa rallisi, hız kesmeden sürürken, analistler, BIST 100 endeksi..
Ülkede korkunç patlama! 2 bin 800 kişi tahliye edildi
Dünya

Ülkede korkunç patlama! 2 bin 800 kişi tahliye edildi

Endonezya'nın doğusunda Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!
Dünya

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Patlama sesi çıkaran göktaşı halk aras..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay