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Gündem 83 yaşındaki Muşlu nine Kürtçe söyledi: Erdoğan kazansın bunu yapacağım
Gündem

83 yaşındaki Muşlu nine Kürtçe söyledi: Erdoğan kazansın bunu yapacağım

Yeniakit Publisher
2023-05-07 17:11:00 -
83 yaşındaki Muşlu nine Kürtçe söyledi: Erdoğan kazansın bunu yapacağım

AK Parti Muş Milletvekili Adayı Av.Ahmet Kılıçaslan, seçim çalışmaları çerçevesinde gittiği Tandoğan köyünde karşılaştığı 83 yaşındaki Menşure Basralı, kendisine Kürtçe, "Erdoğan kazansın ben koç kesip deprem bölgesine göndereceğim" dedi.

Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında köy köy belde belde dolaşmaya devam ediyor. Seçim çalışmaları çerçevesinde Muş merkeze bağlı Tandoğan köyüne giden milletvekili adayı Kılıçaslan'ı karşısında gören Menşure nine, sevincini gizleyemedi.

AK Partili olduğu öğrenince milletvekili adayına sarılan Menşure teyze, Kılıçaslan ile konuşarak, yıllardır AK Partiyi desteklediğini söyledi. Menşure teyze, "Ben televizyonda Kılıçdaroğlu'nu görünce gözüme uyku girmiyor. Daha önce kalp krizi geçirdim Kılıçdaroğlu çıkarsa yine kriz geçiririm.Erdoğan sandıktan çıktığı gibi koçu kesip depremzedelere göndereceğim" dedi.

Kılıçarslan ise "Teyze Allah seni başımızdan eksik etmesin. Allah'in izniyle Cumhurbaşkanımız kazanıyor. Sen rahat ol. Allah'in izniyle 15 Mayıs’ta tüm Türkiye kazanacak yeter ki sen rahat ol. Rabbim sana şifa versin inşallah" dedi.

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