83 yaşındaki Muşlu nine Kürtçe söyledi: Erdoğan kazansın bunu yapacağım

Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında köy köy belde belde dolaşmaya devam ediyor. Seçim çalışmaları çerçevesinde Muş merkeze bağlı Tandoğan köyüne giden milletvekili adayı Kılıçaslan'ı karşısında gören Menşure nine, sevincini gizleyemedi.

AK Partili olduğu öğrenince milletvekili adayına sarılan Menşure teyze, Kılıçaslan ile konuşarak, yıllardır AK Partiyi desteklediğini söyledi. Menşure teyze, "Ben televizyonda Kılıçdaroğlu'nu görünce gözüme uyku girmiyor. Daha önce kalp krizi geçirdim Kılıçdaroğlu çıkarsa yine kriz geçiririm.Erdoğan sandıktan çıktığı gibi koçu kesip depremzedelere göndereceğim" dedi.

Kılıçarslan ise "Teyze Allah seni başımızdan eksik etmesin. Allah'in izniyle Cumhurbaşkanımız kazanıyor. Sen rahat ol. Allah'in izniyle 15 Mayıs’ta tüm Türkiye kazanacak yeter ki sen rahat ol. Rabbim sana şifa versin inşallah" dedi.