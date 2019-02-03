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81 ilimizin ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz

Hükümet ülkenin topyekûn kalkınması için çalışmalarını hızlandırdı. 81 ilin ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bölgeler arası ekonomik dengesizliklerin ve iller arası gelişmişlik farklılıklarının, azaltılması öncelikli stratejik hedeflerimiz arasında” dedi.

03 Şubat 2019 Pazar 10:03
81 ilimizin ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz

 Ekonomi Servisi 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘Çorum-Yozgat Tedarik Zinciri İşbirliği Buluşması’ programında hükümetin refah ve kalkınmayı artırmak için attığı adımları açıkladı.

Hedeflerden geri adım yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir kalkınma hamlesi başlattığını kaydeden Oktay, “Bu çerçevede 2023 için 500 milyar dolar ihracat hedefi konuldu. Yakalamak için yoğun bir mücadele verdiğimiz o hedeften zerre geri adım atmış durumda değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten koyduğu hedeflerden zerre geri adım atan bir lider değildir” dedi.

Kalkınmaya odaklanacağız

Kalkınma hamlesine Şırnak, Hakkâri, Kırklareli, Edirne de dahil 81 ilin katılacağını vurgulayan Oktay, “Hedeflerimizi tutturmamız için Çorum ne kadar çalışıyorsa, Yozgat o kadar çalışmak zorunda.  Samsun ve Sinop bir o kadar çalışmak durumunda. Gelinen aşamada her bir ilimizin ihracata ve istihdama katkı vermesi şart” şeklinde konuştu.

Girişimcilerle temastayız

Sanayiciler ve girişimcilerle sık sık bir araya geldiklerini; ülkenin kalkınması için neler yapılabileceğini ele aldıklarını anlatan Oktay, şunları söyledi: “Hükümet olarak topyekûn kalkınmaya önem veriyoruz. Sadece belli şehirlerin, bölgelerin değil, 81 ilimizin tamamının ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz. Bölgeler arası ekonomik dengesizliklerin ve bölgede iller arası gelişmişlik farklılıklarının, yerelden kalkınmayı güçlendirerek azaltılması, öncelikli stratejik hedeflerimiz arasında.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 10:03
  1. Şırnak
  2. Sinop
  3. Samsun
  4. Kırklareli
  5. Edirne
  6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  7. Çorum-Yozgat Tedarik Zinciri İşbirliği Buluşması
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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