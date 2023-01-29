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Aktüel 8 ülkede 11 bin 215 Kur’an-ı Kerim hediye edildi
Aktüel

8 ülkede 11 bin 215 Kur’an-ı Kerim hediye edildi

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2022 yılı içerisinde 8 Afrika ülkesinde 11 bin 215 adet Kur'an-ı Kerim hediye etti. Ayrıca İHH tarafından Afrika’da 2 cami ve 3 Kur’an kursu inşa edilirken, 4 cami ve 4 Kur’an Kursu’nun inşası da devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 22:43:00 -

Dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanların Kur'an-ı Kerim ihtiyacını karşılamak amacıyla Kur’an-ı Kerim dağıtımlarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, 2022 yılında da çalışmalarına devam etti. İHH, yıl içerisinde 8 Afrika ülkesinde 11 bin 215 kişiye Kur’an-ı Kerim hediye etti.

İHH bugüne kadar 274 bin Kur’an-ı Kerim hediye etti

İHH 2022 yılında, Nijer’de 3 bin 500, Mali’de 2 bin 500, Burkina Faso’da 2 bin 184, Çad’da bin, Gine’de 600, Etiyopya’da 586, Benin’de 500 ve Sudan’da 345 adet Kur’an-ı Kerim dağıtımında bulundu. Yapılan dağıtımlarla birlikte bugüne kadar İHH’nın dağıttığı mushaf sayısı 274 bine ulaştı.

2 cami ve 3 Kur’an kursu inşa edildi

2022’de İHH tarafından ayrıca, Batı Afrika ülkesi Mali’de 2 camii ve 3 Kur’an Kursu inşa edildi. Ülkede 4 camii ve 4 Kur’an kursunun inşa çalışmaları ise devam ediyor. Doğu Afrika ülkesi Sudan’da inşasına başlanan Kız Kur’an Kursu’nun inşa çalışmaları da sürüyor. Ayrıca, Sudan’da bulunan 3 Kur’an kursunda da İHH tarafından elektrik teçhizatları karşılanarak aydınlatma projeleri uygulandı.

Hayra vesile olmak için

Hayırseverler, Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına destek olmak için bütün operatörlerden KURAN yazıp 4072’ye SMS göndererek 50 TL bağışta bulunabilir. Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına daha fazla destek olmak isteyen bağışçılar ise İHH’nın internet sitesi üzerinden online bağış yoluyla ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “KURAN” yazarak istediği miktarda bağışta bulunabilir.

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