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Aktüel 75 maçta yenilmedi! Türk boksör ringde kalp krizi geçirip vefat etti
Aktüel

75 maçta yenilmedi! Türk boksör ringde kalp krizi geçirip vefat etti

75 profesyonel müsabakada rakiplerine hiç mağlup olmayan genç boksör Musa Askan Yamak, kalbine yenildi. Musa Askan Yamak maç esnasında kalp krizi geçirdikten sonra vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 08:56:00 - 2022-05-16 09:00:15
75 maçta yenilmedi! Türk boksör ringde kalp krizi geçirip vefat etti

Aslen Giresun’un Alucra ilçesinden olan ve Almanya’da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan, önceki gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı.

Hastaneye kaldırılan boksör Askan Yamak’ın tedavi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybettiği belirtildi. Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.

 

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