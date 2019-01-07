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70 yıllık evli çift 8 saat arayla hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Elbistan'da 70 yıllık evli Hatice ve Hacı Dişli çifti 8 saat arayla hayatını kaybetti.

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:56
70 yıllık evli çift 8 saat arayla hayatını kaybetti

Elbistan'a bağlı Bakış Mahallesi’nin Hüyücek mezrası nüfusuna kayıtlı olan 90 yaşındaki Hatice ile 95 yaşındaki Hacı Dişli çiftini, ölüm de ayıramadı. Yaklaşık 70 yıl önce evlendikten bir süre sonra Bakış Mahallesi’nin mezrasından ilçe merkezine taşınan Hatice ve Hacı Dişli çifti, Cumhuriyet Mahallesi Karasu Sokak’taki tek katlı evde yaşamaya başladı. Çiftin, 70 yıllık birlikteliklerinden doğan 3 kız 1 de erkek çocukları, kendi yuvalarını kurup evden ayrıldı. Baş başa kalan ve uzun yıllardır birbirlerine destek olarak yaşayan çiftten Hacı Dişli, 5 Ocak günü sabah saat 06.00 sıralarında hayatını kaybetti. Dişli’nin cenaze işlemleri ile uğraşan aile fertleri ve yakınları, gelen ikinci acı haberle sarsıldı. Eşinin ölümüne dayanamayan Hatice Dişli de, eşinden 8 saat sonra hayata gözlerini yumdu.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:56
  1. Hacı Dişli
  2. hatice dişli

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