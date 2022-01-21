7 ülkede 21 bin Kur’an-ı Kerim hediye edildi

Afrika'da ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan çocuk ve yetişkin çok sayıda Müslüman, Kur'an-ı Kerim'e ulaşamadıkları için, ayetleri "Luh" adı verilen tahtalara yazarak öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor. Farklı ülkelerdeKur'an-ı Kerim ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle hafızlık öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye ederek yardımda bulunuyor.

18 Kur’an Kursu inşa ediliyor

2021 yılında, Gine ve Mali’deiki bini Fransızca mealli olmak üzere 11 bin 500, Çad’da 2 bin 900, Gana’da 2 bin, Nijer’de bin, Sudan’da bin, Sierra Lone’de ise 600 adet olmak üzere 21 bin Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Yapılan Kur’an-ı Kerim dağıtımlarıyla birlikte İHH’nın bugüne kadar dağıtımını gerçekleştirdiği mushaf sayısı 263 bine ulaştı.

2021’de yapılan eğitim çalışmaları kapsamında iseTayland Patani’de 18 adet Kur’an Kursu’nun inşasına başlandı. Ayrıca, Darü’l-Furkan Yatılı Kur’an Kursu Kompleksi için lavabo inşaatı da sürüyor.

Hayra vesile olmak için

Hayırseverler, Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına destek olmak için bütün operatörlerden KURAN yazıp 4072’ye SMS göndererek 28 TL bağışta bulunabilir. Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına daha fazla destek olmak isteyen bağışçılar ise İHH’nıninternet sitesi üzerinden online bağış yoluyla ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “KURAN” yazarakistediği miktarda bağışta bulunabilir.