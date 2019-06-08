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“7. Helal Tayyib Fuarı’na katılım hızla büyüyor”

4-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek uluslararası 7. Helal ve Tayyib Fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, katılımcıların fuara büyük rağbet gösterdiğini söyledi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:39
“7. Helal Tayyib Fuarı’na katılım hızla büyüyor”

Bu fuarda toptancıları ve perakendecileri üretici firmalarla buluşturacaklarını ifade eden Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, “Helal Lokmayı Halkla Buluşturuyoruz” sloganı ile, Food İSTANBUL 2019 etkinliğinde CNR Fuar alanı 5. HALL’de gerçekleştireceğiz. Toptancıları, Perakendecileri, Market Zincirlerini ve Tüketicileri Üreticilerimizle bu fuarda buluşturuyoruz. Bugün, GİMDES’in ve firmalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, gönüllü kardeşlerimizin samimi, ihlaslı ve gayretli çalışmaları sonucunda 15000’e yakın ürününe GİMDES Helal sertifikası almış 500 firmaya ulaşmış bulunmaktayız. Yurtiçi ve yurtdışında en çok güvenilir ve aranan bir kurum haline geldik. Bizim temin edebildiğimiz bilgilere göre 2010-2018 yılları arasında GİMDES Helal Sertifikalı ürünlerden, 45 milyar dolarlık bir ihracatın gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Yine firmalarımızın ifadelerine göre, 93 ülkeye ürünlerin GİMDES Helal Sertifikası ile ulaştırılmış olduğu ifade edilmektedir” dedi.

“2023 yüzde 70 hedefi için çalışıyoruz”

Bir yandan da kaliteli ve sürdürülebilir bir denetim sistemi ile firmalara hizmet götürdüklerini söyleyen Büyüközer, “Şüphesiz bu gelişmelerin daha yüksek seviyelere çıkartılması en büyük arzumuz ve kurumsal hedefimizdir. Gayretli bir çalışma ile, 2023 yılına kadar ülkemizde üretilen gıda ve ihtiyaç maddelerinin yüzde 70’inin helal sertifikalı hale gelebileceğini düşünüyoruz. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için bir yandan uluslararası helal camia ile ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışırken, insanlarımızı bu konsept etrafında bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinlikleri için yurt sathında her yıl binli rakamlarla ifade edebileceğimiz konferanslar, seminerler, dergi, kitap, sosyal medya ve elektronik yayın faaliyetlerini yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

GİMDES’in bugüne kadar 10 uluslararası konferans ve 6 adet fuar gerçekleştirmiştir.

“İslam ümmeti kendi modernitesini arıyor”

İslam ümmeti artık kendi modernitesini aradığını belirten Büyüközer, “04-07 Eylül 2019 İstanbul etkinlikleri inanıyoruz, İslam ümmetine ve dünya insanlarına önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu etkinliklerde GİMDES ve CNR FUARCILIK ev sahipliği yapacak. Tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyaca meşhur dünya başkenti İstanbul inanıyoruz, sizi de büyüleyecektir. 100 yıldır kendisine dayatılan, kendisine ait olmayan bir moderniteye mahkûm edilmiş. Bizim ve dünyadaki benzer kurumların bu tür etkinlikleri sonucunda geldiğimiz noktayı özetlersek; 2 milyar Müslüman nüfusun toplam takribi helal ürün ve hizmet ihtiyacı 3.8 trilyon Dolar olarak tahmin edilmesine karşılık, gerçekleşme yüzde 20 civarında olmuştur. Bu rakam da 760 milyar Dolar civarını göstermektedir. Demek ki; geniş halk kitlelerine helal konseptin önemini ve uygulanabilirliğini anlatmada daha gayretli çalışmalara devam etmemiz gerektiği anlaşılmaktadır. Çünkü tüketim talebi oluşturulmadan üretim ve satışın artırılması sağlanamıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:39
  1. İstanbul
  2. Food İSTANBUL 2019
  3. CNR Fuar
  4. Market Zincirleri
  5. GİMDES
  6. GİMDES Helal Sertifika
  7. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer
  8. İslam ümmeti
  9. CNR FUARCILIK

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