68 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs sattık

Otomotiv sektörü temsilcileri, 2021’in ilk 6 ayında 509 milyon 911 bin dolar olan ihracatı bu senenin aynı döneminde 581 milyon 214 bin dolara taşıdı.

Bu süreçte en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya otobüs, minibüs ve midibüs satışı yüzde 18.23 artış kaydetti. Anılan ülkeye geçen yılın ocak-haziran döneminde 125 milyon 606 bin dolar olarak kayda geçen ihracat, 2022’nin ilk yarısında 148 milyon 510 bin dolara çıktı.

2’nci Portekiz’e otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2 milyon 267 bin dolardan 62 milyon 886 bin dolara ulaştı. Bu ülkeyi takip eden Almanya’ya ise dış satım yüzde 18.61 azalışla 68 milyon 273 bin dolardan 55 milyon 564 bin dolara geriledi.

4’üncü pazar konumunda

Azerbaycan-Nahçıvan pazarına otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, 4 milyon 293 bin dolardan 41 milyon 467 bin dolara yükseldi. Azerbaycan-Nahçıvan yılın ilk yarısında en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan 4’üncü pazar oldu.

5’incii sırada bulunan İtalya’ya otobüs ihracatı yüzde 3.5 artışla 35 milyon 867 bin dolardan 37 milyon 121 bin dolara vardı. Yılın ilk yarısında 2021’in aynı dönemine göre Birleşik Krallık ihracatta yüzde 281.18 artış ve 30 milyon 332 bin dolarla 6’ncı, Romanya yüzde 65.91 yükseliş ve 17 milyon 994 bin dolarla 7’nci, Çekya yüzde 123.1 artış ve 17 milyon 815 bin dolarla 8’inci, Polonya yüzde 345.22 yükseliş ve 15 milyon 924 bin dolarla 9’uncu, İspanya ise yüzde 105.32 artış ve 14 milyon 494 bin dolarla 10’uncu oldu. En çok otobüs ihracatı gerçekleştirilen 11’inci ülke olan ABD’ye geçen sene ocak-haziran döneminde yapılan 367 bin dolarlık dış satım, bu yılın aynı döneminde 14 milyon 389 bin dolara dayandı. Mısır’a otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı da 73 bin dolardan 5 milyon 121 bin dolara çıktı.

Geçen senenin aynı döneminde ihracat yapılmayan Katar’a bu yılın 6 ayında 3 milyon 358 bin dolar tutarında otobüs, minibüs ve midibüs satıldı.