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6,5 yaşındaki Bade'nin yürek burkan dramı! Duymuyor, konuşamıyor, ameliyatı için cihaz gerekiyor!

İstanbul'da yaşayan Adanalı bir ailenin 6,5 yaşındaki çocuğu Bade Hançer'in duyması için yapılması gereken ameliyatta kullanılacak cihazın devlet tarafından ödenmediği belirtildi. Annesiyle kameranın karşısına geçen minik Bade'nin babası Tayfun Hançer ise, ameliyat için 7 yaşın geçirilmemesi gerektiğini dile getirerek yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

06 Aralık 2018 Perşembe 20:17

 yeniakit.com.tr   özel haber 

İstanbul Ümraniye'de ailesiyle birlikte yaşayan 6,5 yaşındaki işitme engelli Bade Hançer, sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Minik Bade'nin ailesi, duymayan ve konuşamayan çocuklarına 'beyin sapı implantı' yapılması gerektiğini, bu operasyonun 25 bin euro tutarında olduğunu ve devletin bunu karşılamadığı için ameliyatı yaptıramadıklarını söylüyor.

yeniakit.com.tr'ye konuşan baba Tayfun Hançer, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinden aldıkları bilgiye göre, ameliyat için gereken onayın verildiğini, ancak ameliyatla takılması gereken cihazın ücretinin devlet tarafından karşılanmadığını belirtti.

'Başhekimin emriyle yaka paça dışarı atıldık'

6,5 yaşındaki kızı Bade'nin duymadığını ve konuşamadığını belirten baba Tayfun Hançer, "Kızım duymuyor konuşamıyor. Ben 3 çocuk babasıyım ve evladımın bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum. Kızımın tedavisinin yapıldığı Samatya Hastanesinden (İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi) arayıp gelmemiz gerektiğini söylediler. Gittiğimizde bize ameliyat için onay verildiğini, ama cihaz ücretini devlet karşılamadığı için ameliyatın yapılamayacağını söylediler. Ümraniye'de oturuyoruz. Motokurye olarak çalışıyorum ve ekonomik durumumuz iyi değil. Başhekime 'Bunu bize telefonda da söyleyebilirdiniz' dediğim için güvenlikler tarafından dışarı atıldık. Başhekim 'Sen benim muhatabım değilsin' dedi. Evet o okumuş doktor olmuş ama biz de onun gibi insanız. Kızım sağlığına kavuşsun başka bir isteğimiz yok." diye konuştu.

Tek isteğinin kızının bir an önce sağlığına kavuşması olduğunu söyleyen Baba Hançer, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:17
  1. İstanbul
  2. bade hançer

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