65 yaş üstü toplu taşıma yasağı olmayan iller? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde salgının birinci yılına kısa bir süre kala yerinde karar dönemi başladı. Böylece bazı illerde yasakları kademeli olarak kaldırıldı. 81 ilde uygulanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma kullanma yasağının durumu ise merak ediliyor. Peki, 65 yaş üstü otobüse metroya binebiliyor mu?

65 yaş toplu ulaşım yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş altı otobüse metrobüse binebiliyor mu?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı düşük, orta ve yüksek riskli illerde toplu taşıma araçları kullanabiliyor.

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek. Çok yüksek risk grubundaki illerde ise 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altının şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına yönelik kısıtlama devam ediyor.

Ayrıca düşük ve orta risk grubundaki illerde 65 yaş ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üstü 10.00-1400, 20 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.

Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

Yüksek riskli iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Orta riskli iller: Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa

Düşük riskli iller: Hakkari, Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Batman, Uşak