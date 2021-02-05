64 bin öğretmene mesleki eğitim
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2023 Eğitim Vizyonu açıklandıktan sonra mesleki ve teknik eğitimde sektörel iş birliklerine yenilerini eklediklerini belirtti.
Meslek alanlarında görev yapan öğretmenlerin, ulusal düzeydeki işbaşı eğitimlerinin yanı sıra yurt dışı eğitim programlarına da katılmaya başladıklarını ifade eden Özer, “Son iki yılda 64 bin 582 mesleki alan ve atölye öğretmeni iş başı ve mesleki gelişim eğitimi aldı. 2020’de bir önceki yıla göre eğitim alan öğretmen sayısında yüzde 250’lik artış sağlandı” dedi.