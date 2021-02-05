  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 64 bin öğretmene mesleki eğitim
Aktüel

64 bin öğretmene mesleki eğitim

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2023 Eğitim Vizyonu açıklandıktan sonra mesleki ve teknik eğitimde sektörel iş birliklerine yenilerini eklediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 10:45:00 -
64 bin öğretmene mesleki eğitim

Meslek alanlarında görev yapan öğretmenlerin, ulusal düzeydeki işbaşı eğitimlerinin yanı sıra yurt dışı eğitim programlarına da katılmaya başladıklarını ifade eden Özer, “Son iki yılda 64 bin 582 mesleki alan ve atölye öğretmeni iş başı ve mesleki gelişim eğitimi aldı. 2020’de bir önceki yıla göre eğitim alan öğretmen sayısında yüzde 250’lik artış sağlandı” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Şeyma'ya şahidiz' Biz de size şahidiz: Alçaksınız
Gündem

'Şeyma'ya şahidiz' Biz de size şahidiz: Alçaksınız

Boğaziçi provokatörleri, polis şiddetine uğradığını ve emniyet güçlerinin açılan saçlarını kapatmasına bile izin vermediği yalanını ortaya a..
Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş!
Siyaset

Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş! "Yüzde 0 küsür oranındaki..."

​​​​​​​Vatan Partisi ile bir ittifaklarının söz konusu olmadığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Perinçek'in biz ittif..
Fahrettin Altun, Boğaziçi provokasyonunu video ile anlattı
Gündem

Fahrettin Altun, Boğaziçi provokasyonunu video ile anlattı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'nde terör grupları ve uluslarası medyanın kışkırttığı olaylarla ilgili İngilizce bir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay