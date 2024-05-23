6 kıtadan 40 ülke katılacak! 72. Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi İstanbul’da yapılacak

72. Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresinin, 25-28 Mayıs tarihleri arasında Bakırköy Hilton Oteli’nde düzenleneceği bildirildi.

Başkanlığını Prof. Dr. Ergun Demirsoy ve arkadaşlarının üstleneceği kongre Türkiye’nin ev sahipliğinde, kalp ve damar cerrahisi alanında dünya çapında bir buluşma niteliğinde olacak.

Prof. Dr. Ergun Demirsoy, Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nin gelecek dönem başkanı (President Elect) sıfatını taşıyor. Bu kongre, onun liderliğinde organize edilen ilk büyük etkinlik olacak. Bu da kongrenin önemini bir kat daha artırıyor.

“Canlı yayında açık kalp ameliyatı”

Kongrede dikkat çeken bir diğer önemli etkinlik ise Prof. Dr. Ergun Demirsoy tarafından Şişli Kolan Hastanesi’nde gerçekleştirilecek olan açık kalp ameliyatının canlı yayını. Bu ameliyat, kongreye katılan uzmanlar tarafından anlık olarak takip edilebilecek. Canlı yayında yapılacak bu ameliyat, meslektaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını en üst düzeye taşıyacak.

Kongrenin ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda önemli cerrahı bir araya getireceğine vurgu yapan Prof. Dr. Ergun Demirsoy,” Türkiye adına yakışır bir kongre olması için bir yıldır yoğun ve titiz bir çalışma yapıyoruz” dedi.

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“Dünyanın dört bir yanından uzmanlar İstanbul’da”

Kongre, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen çok önemli cerrahları ağırlayacak. Bu toplantıda katılımcılar, en yeni cerrahi teknikler ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi alışverişinde bulunacaklar. Bu yılki kongre, katılımcılara eşsiz bir öğrenme ve işbirliği fırsatı sunmayı hedefliyor.

“Kongrenin önemi”

Kalp ve damar hastalıkları günümüzde halen ölümlerin en önemli nedenlerinden biri. Bu kongre, bu alandaki yeni gelişmeleri tartışmak ve en iyi uygulamaları paylaşmak için eşsiz bir platform sunuyor. Dünya çapında kalp ve damar cerrahlarının buluştuğu bu kongre, sağlık alanında önemli ilerlemelere kapı aralayacak.