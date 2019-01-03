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6. aydan sonra...

Onu meyve suyu ve püre ile başlayıp sonra katı yiyeceklerle tanıştırmalısınız fakat asla anne sütünü kesmeden...

03 Ocak 2019 Perşembe 22:51
6. aydan sonra...


Bebeğinizi, 6.ayını doldurduktan sonra, ilk tanıştırmanız gereken besin meyve suyu ve meyve püresidir. Elmanın alerjik etkisinin az olduğu bilinir. Çilek ise son derece alerjik meyvedir. Elma suyu ve püresine alışan bebeğinizi sırasıyla; ev yapımı yoğurt ve sebze suları ile tanıştırmalısınız.

Sebzelerden en az alerjik etkisi olan kabaktır. Bebeğinize bir yaşına girene kadar, ıspanak ve pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler yedirmeyin.

7. aya kadar bu besinlerle sorun yaşamayan bebeğinize, ilk gün çeyrek, sonraki günler sırasıyla yarım ve alıştıktan sonra tam haşlanmış yumurta sarısı verebilirsiniz. Yumurtanın beyazı bebeğiniz için alerjen olduğundan dolayı bir yaşına girene kadar yumurta yedirmekten kaçının.

7. ay için uygun olan diğer katı besinler, pirinç unu ile yapılacak mamalar, pekmez (günde maksimum 1 tatlı kaşığı) ve evde taze hazırlanacak sebze çorbalarıdır. Bu süreçte sebze çorbalarına yağsız, çift çekilmiş iyi pişmiş kıyma ve fabrikasyon değilderisiz köy tavuğu etini de ilave edebilirsiniz. Bunları blenderden geçirmelisiniz.

8. ayına giren bebeğinize, tuzsuz ve baharatsız pişirilmiş sebze yemeklerini ve ezilmiş kuru baklagilleri (nohut, bezelye vs.) vermeye başlayabilirsiniz. Yemeklerine az miktarda kılçıkları temizlenmiş derisiz balık da ilave edebilirsiniz.

Ayrıca bu ay içerisindeki bebekler pastörize peynir çeşitlerini kahvaltıda tüketmeye başlayabilir. Yaşına giren bebeğinizle birlikte, sofraya oturabilir, yaptığınız az tuzlu ve baharatsız yemeklerden çatalla ezerek besleyebilirsiniz.

Asıl önem vermeniz gerekeni yine tekrar edelim: İllâ bebeğiniz anne sütü almalı.. Mümkünse iki yaşına kadar illâ anne sütü. Bu hem bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirecektir ve hem de sizi göğüs kanserinden koruyacaktır..

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 22:51
  1. katı gıdaya geçiş
  2. ek gıdaya geçiş

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