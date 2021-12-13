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Kültür - Sanat 6 asırlık tarihi yapı dökülmeye yüz tuttu
Kültür - Sanat

6 asırlık tarihi yapı dökülmeye yüz tuttu

Sivas'ta bulunan ve 674 yıllık tarihi geçmişiyle zamana meydan okuyan Güdük Minarenin dış tarafında bulunan tuğlalar dökülerek yerlerinde oyuklar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:12:00 - 2021-12-13 14:15:13
6 asırlık tarihi yapı dökülmeye yüz tuttu

Sivas'ta bulunan ve 674 yıllık tarihi geçmişiyle zamana meydan okuyan Güdük Minarenin dış tarafında bulunan tuğlalar dökülerek yerlerinde oyuklar oluştu.

Eretna Sultanı Alaeddin Eretna tarafından 1347 yılında ölen oğlu Şeyh Hasan için yaptırdığı Güdük Minarenin tuğlaları dökülmeye yüz tuttu. Yıllara meydan okuyan ve bu günlere kadar gelebilen tarihi yapıt son zamanlarda tuğlalarının dökülmeye başlaması görenleri üzüyor. Sivas'ın Küçükminare mahallesinde bulunan tarifi yapıt mahallenin simgesi olarak gösteriliyor. Yurtiçi ve yurtdışından her yıl yüzlerce turist ağırlayan tarihi yapıt görünümüyle de dikkat çekiyor. Buraya gelen ziyaretçiler sıkıntılarından kurtulmak için dua etmeyi de ihmal etmiyor. Sivas için önemli tarihi yapıtlar arasında bulunan Güdük Minarenin restorasyonu içinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Mahalle sakinlerinden Yunis Avcı, restorasyon çalışmalarının yüzeysel olması gerektiğini belirterek, “Genellikle turistler ve başka şehirlerden insanlar geliyor. Buraya sıkıntısı olanlar, çocuğu olmayanlar, dua etmek isteyenler geliyor. Bu kapının ağzında dua ediyorlar. Restorasyon yapılsa bence orijinalliği bozulur. Çok fazla derine inmemek şartıyla ufak tefek tadilatlar yapılmalı. Günümüzde burası, mahallemizin simgesi konumunda. Merkeze gelen biri Güdük Minare dediği zaman herkes burayı gösterir. Buranın içinde zamanın padişahının oğlu varmış. Bildiğim ve araştırdığım kadarıyla da mezarı içeride. Buranın böyle kalması benim ve tüm herkes için daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

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