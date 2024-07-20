53 yılın en sıcağı! Bugün sakın dışarı çıkmayın!

İstanbullular aşırı sıcaklarla adeta savaşıyor. Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyreden sıcaklara yüksek nem de eklenince nefes almak bile güçleşti. AKOM tarafından İstanbullulara flaş uyarı geldi. Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü'nde yaşayanların dikkatli olmasını istedi. Meteoroloji ise son hava tahmin raporunu açıkladı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul’da etkili olan sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği belirtildi. AKOM ayrıca yüksek nem oranları (%50-95) ile birlikte, özellikle Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi güney sahillerinde sıcaklıkların ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissedilebileceği uyarısında bulundu.

AKOM verilerine göre, yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni İle sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüksek nem oranları (%50-95) İle birlikte bu değerler ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissedilebileceği belirtildi.

METEOROLOJİ DE SON VERİLERİ AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklarda Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olması olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu; Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C

Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

Kaynak: Medyatava Haber Merkezi