50 milyon seçmenin bilgisi sızdırılmıştı... CHP skandal uygulamayı tekrar başlattı!

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50 milyon seçmenin kimlik bilgilerinin sızdırılması skandalı hafızalarda tazeliğini korurken CHP, resmi sitesindeki şaibeli e-seçmen uygulamasını yeniden devreye soktu.

2009 yılında YSK'nın seçmen bilgilerini partilere açmasının ardından CHP, milyonlarca seçmenin bilgilerini internete yükleyerek 'e-seçmen' uygulamasını hizmete sunmuştu. CHP, skandal e-seçmen uygulamasındaki açıklar nedeniyle 50 milyon seçmen bilgisinin sızdırılmasına neden oldu. Sonraki yıllar ise seçmen bilgilerinin sızdırıldığı skandalı ortaya çıktı.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu sızdırmanın CHP İzmir il teşkilatından yapıldığını söylese de skandalın ardından CHP, büyük bir sessizliğe gömüldü. Konu sessiz sedasız kapatıldı ve unutturuldu. CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde de şaibeli 'e-seçmen'i yeniden uygulamaya koyması manidar karşılandı.

İnternette hala dolaşımda olan kişisel bilgiler, istihbarat teşkilatları tarafından kullanılıyor.

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